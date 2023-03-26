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Пожежі в Росії та реакція Пентагону на заяву РФ про ядерну зброю в Білорусі: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пожежі в Росії та реакція Пентагону на заяву РФ про ядерну зброю в Білорусі: головне за ніч
Пожежа на на складі з пластиком у російському Омську
фото: МНС РФ

У російському Омську спалахнув великий склад із пластиком

У РФ цієї ночі стаался масштабна пожежа на складі з пластиком у місті Омську, загоряння поширилося на 3,5 тис. квадратних метрів. Крім того, у Підмосков’ї горів найбільший у Росії металургійний завод «Фрегат». Тим часом Пентагон прокоментував наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Україна ж о третій ранку перейшла на літній час. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 26 березня.

Масштабна пожежа в Омську

У російському місті Омськ сталася масштабна пожежа на складі з пластиком. У ліквідації загоряння задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки. Пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. квадратних метрів. За попередньою інформацією російського МНС, постраждалих немає.

Загоряння на російському заводі «Фрегат»

Увечері 25 березня у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів. За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, поширився їдкий запах, через який практично неможливо дихати.

Відповідь Пентагону на заяву про ядерну зброю в Білорусі

Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння і не вбачають причин для зміни ступеня готовності своїх ядерних сил.

Російські олігархи в паніці: оприлюднено таємну розмову

Журналісти опублікували в мережі запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина. Під час бесіди олігархи дають оцінки керівництву РФ, зокрема диктатору Володимиру Путіну, а також діляться баченням похмурих перспектив для Росії.

Увага! В аудіо присутня ненормативна лексика.

Згодом Пригожин назвав оприлюднене аудіо нібито фейковим і створеним за допомогою нейромережі.

Україна перейшла на літній час

Традиційно в останню неділю березня Україна перейшла на літній час. О третій ранку 26 березня стрілки годинника були переведені на одну годину вперед. 

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Теги: пожежа олігархи завод Україна Пентагон росія ядерна зброя

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