Пожежі в Росії та реакція Пентагону на заяву РФ про ядерну зброю в Білорусі: головне за ніч

Пожежа на на складі з пластиком у російському Омську

У російському Омську спалахнув великий склад із пластиком

У РФ цієї ночі стаался масштабна пожежа на складі з пластиком у місті Омську, загоряння поширилося на 3,5 тис. квадратних метрів. Крім того, у Підмосков’ї горів найбільший у Росії металургійний завод «Фрегат». Тим часом Пентагон прокоментував наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Україна ж о третій ранку перейшла на літній час. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 26 березня.

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Масштабна пожежа в Омську

У російському місті Омськ сталася масштабна пожежа на складі з пластиком. У ліквідації загоряння задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки. Пожежу локалізовано на площі 3,5 тис. квадратних метрів. За попередньою інформацією російського МНС, постраждалих немає.

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Загоряння на російському заводі «Фрегат»

Увечері 25 березня у Воскресенську Московської області РФ розпочалася пожежа на металургійному заводі «Фрегат». Зайнявся один із цехів. За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, поширився їдкий запах, через який практично неможливо дихати.

Відповідь Пентагону на заяву про ядерну зброю в Білорусі

Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння і не вбачають причин для зміни ступеня готовності своїх ядерних сил.

Російські олігархи в паніці: оприлюднено таємну розмову

Журналісти опублікували в мережі запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина. Під час бесіди олігархи дають оцінки керівництву РФ, зокрема диктатору Володимиру Путіну, а також діляться баченням похмурих перспектив для Росії.

Увага! В аудіо присутня ненормативна лексика.

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Згодом Пригожин назвав оприлюднене аудіо нібито фейковим і створеним за допомогою нейромережі.

Україна перейшла на літній час

Традиційно в останню неділю березня Україна перейшла на літній час. О третій ранку 26 березня стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.