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Росія фінансувала бойовиків ХАМАСу через криптовалюту – The Wall Street Journal

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія фінансувала бойовиків ХАМАСу через криптовалюту – The Wall Street Journal
Станом на сьогодні московська криптобіржа налічує близько 100 тисяч користувачів
фото з відкритих джерел

Напередодні вторгнення до Ізраїлю бойовики отримали десятки мільйонів доларів з РФ

Бойовики Палестини напередодні вторгнення до Ізраїлю отримали мільйони доларів через найбільшу рубльову криптобіржу Garantex, розташовану в «Москва-сіті», пише The Wall Street Journal.

Дані аналітичної компанії Elliptic свідчать, що напередодні вторгнення до Ізраїлю цифрові гаманці, контрольовані угрупованням «Палестинський ісламський джихад», у сумі отримали транзакції більш ніж на $93 млн. Аналогічну схему фінансування використав і ХАМАС, стверджують дослідники.

У червні сума транзакцій на платформі склала близько $865 млн, що втричі більше, ніж у квітні 2022 року, коли Мінфін США запровадив санкції проти Garantex.

Представник Мінфіну США розповів журналістам, що міністерство шукає способи запровадження додаткових заходів проти тих, хто використовує Garantex для транскордонних переказів. Директор зі зв'язків із громадськістю криптобіржі Євгена Бурова у розмові WSJ відкинула всі звинувачення на адресу майданчика.

Криптобіржа Garantex зареєстрована в Естонії в 2019 році, але фактично управляється з вежі «Федерація» в московському «Сіті» та орієнтована на Росію. Після початку повномасштабної війни в Україні Garantex стала основним каналом для виведення коштів із Росії, і зараз, попри санкції США, вона залишається найпопулярнішим майданчиком для торгів у рублях.

Нагадаємо, посольство РФ в Ізраїлі на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту відмовилось евакуювати росіян. Натомість їм рекомендують самостійно залишити країну, скориставшись регулярними рейсами.

Теги: санкції фінансування ХАМАС Москва криптовалюта

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