Росія фінансувала бойовиків ХАМАСу через криптовалюту – The Wall Street Journal

Станом на сьогодні московська криптобіржа налічує близько 100 тисяч користувачів

Напередодні вторгнення до Ізраїлю бойовики отримали десятки мільйонів доларів з РФ

Бойовики Палестини напередодні вторгнення до Ізраїлю отримали мільйони доларів через найбільшу рубльову криптобіржу Garantex, розташовану в «Москва-сіті», пише The Wall Street Journal.

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Дані аналітичної компанії Elliptic свідчать, що напередодні вторгнення до Ізраїлю цифрові гаманці, контрольовані угрупованням «Палестинський ісламський джихад», у сумі отримали транзакції більш ніж на $93 млн. Аналогічну схему фінансування використав і ХАМАС, стверджують дослідники.

У червні сума транзакцій на платформі склала близько $865 млн, що втричі більше, ніж у квітні 2022 року, коли Мінфін США запровадив санкції проти Garantex.

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Представник Мінфіну США розповів журналістам, що міністерство шукає способи запровадження додаткових заходів проти тих, хто використовує Garantex для транскордонних переказів. Директор зі зв'язків із громадськістю криптобіржі Євгена Бурова у розмові WSJ відкинула всі звинувачення на адресу майданчика.

Криптобіржа Garantex зареєстрована в Естонії в 2019 році, але фактично управляється з вежі «Федерація» в московському «Сіті» та орієнтована на Росію. Після початку повномасштабної війни в Україні Garantex стала основним каналом для виведення коштів із Росії, і зараз, попри санкції США, вона залишається найпопулярнішим майданчиком для торгів у рублях.

Нагадаємо, посольство РФ в Ізраїлі на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту відмовилось евакуювати росіян. Натомість їм рекомендують самостійно залишити країну, скориставшись регулярними рейсами.