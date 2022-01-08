У Казахстані порахували затриманих, повертається авіасполучення та частково – інтернет 

Розкрито кількість осіб, які потрапили до поліції внаслідок протестів: серед них є іноземці

Під час протестів у Казахстані до органів поліції доставлено понад 4,2 тис. осіб. Про це у суботу, 8 січня, повідомляє пресслужба МВС республіки.

За попередньою інформацією, серед затриманих є іноземці.

«До органів поліції доставлено 4266 осіб. Серед затриманих – іноземні громадяни. В одному із сіл Алматинської області затримано понад 100 людей. За попередніми даними, затримано громадян сусідньої держави», – зазначили у відомстві.

Декому з них загрожує довічне ув'язнення.

У столиці знову з'явився Інтернет. У регіонах встановлюють блокпости. Про це інформує Tengrinews.kz

Нацбанк заявив, що у регіонах зі спокійною обстановкою забезпечено достатній обсяг готівки у банкоматах.

Згідно з повідомленням, у Актау планують сьогодні відновити авіасполучення та рух міських автобусів.

Також аеропорт Нурсултана планує на суботу, 8 січня, виконати шість міжнародних рейсів, повідомило Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

Зазначається, що на 8 січня скасовано чотири рейси з Нурсултана.

«8 січня з/в місто Нурсултан іноземними авіакомпаніями планується виконання шести міжнародних рейсів у/з міст Дубай, Мінськ, Калінінград і скасовано виконання чотирьох рейсів в/з міст Москва, Франкфурт», – уточнюється в повідомленні.

За даними відомства, з аеропортів в інших містах (Алмати, Актау, Туркестану, Шимкента та Костана) 8 січня скасовано 21 міжнародний рейс, включаючи напрямки до Москви, Баку та Мінська.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці».

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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