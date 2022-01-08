Байден готовий піти на скорочення військ у Східній Європі – NBC

Росія повинна буде зробити еквівалентні кроки зі зменшення своїх сил

Адміністрація президента США Джо Байдена готова запропонувати Росії обговорення можливості скорочення чисельності американських і російських військ та військових навчань у Східній Європі. Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела в Білому домі та органах національної безпеки Сполучених Штатів.

За даними видання, обговорення може стосуватися масштабних військових навчань, що проводяться обома державами, чисельності американських військ, розміщених у країнах Балтії та Польщі, завчасного повідомлення Росією про перекидання військ та ракетних установок «Іскандер» на територію Калінінградської області.

«Адміністрація складає список варіантів зміни позиції сил у Європі, щоб обговорити їх із Росією на переговорах», – сказав співбесідник видання.

Якщо Росія виявить бажання обговорити скорочення своєї присутності в регіоні, США готові запропонувати конкретні кроки.

Для будь-якої зміни військової присутності США в Європі Росія повинна буде зробити еквівалентні кроки зі скорочення своїх сил, і самого відведення російських військ від України буде недостатньо.

З більш як 70 тис. американських військовослужбовців, розміщених у Європі, близько 6 тис. дислокуються в Східній Європі, переважно на ротаційній основі, включаючи 4 тис. у Польщі. Інші країни НАТО також утримують тисячі військовослужбовців у регіоні на ротаційній основі для зміцнення східного флангу Альянсу.

«Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США Україні на додаток до тієї, що вже надходить до Києва», – повідомили джерела.

Крім попередження про санкції, адміністрація США готова застерегти Москву, що в разі захоплення Росією нових територій в Україні Сполучені Штати підтримуватимуть українські сили опору й розширять військову присутність НАТО в Східній Європі.

Залишається незрозумілим, чи відкрита Росія для діалогу й компромісу і чи дотримуватиметься заявлених позицій, які Вашингтон вважає неприйнятними та необґрунтованими, включаючи гарантії того, що Україні ніколи не дозволять вступити до НАТО.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.

У грудні повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб «дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну».

До слова, Росія може створити провокацію, щоб напасти на Україну – США.

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