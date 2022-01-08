  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Відразу четверо молодих росіян задихнулися в автомобілі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Оренбурзької області молодь загинула від отруєння чадним газом - Відразу четверо молодих росіян задихнулися в автомобілі
    У Оренбурзької області молодь загинула від отруєння чадним газом
    фото з відкритих джерел

    Загиблі – не старші за 21 рік, є неповнолітні

    В Оренбурзькій області четверо молодих людей до смерті задихнулися чадним газом у заведеній машині в гаражі в селищі Адамівка, їхні тіла були виявлені вранці в суботу, 8 січня. Про це повідомляє сайт Головного управління міністерства надзвичайних ситуацій регіону.

    Тіла двох загиблих 2006 року народження, одного – 2003 року народження та одного – 2000 року народження було знайдено у заведеному автомобілі ВАЗ-2112.

    На місці працюють слідчі ГУ МНС Росії Оренбурзької області.

    Встановлюється причина події.

    Нагадаємо, нещодавно на Одещині вчаділа сім'я з п'яти осіб.

    Раніше у Полтавській області три людини загинули через отруєння чадним газом.

    Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

    Також у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

    До слова, у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

    Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.

    Теги: Росія отруєння молодь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відразу четверо молодих росіян задихнулися в автомобілі