Відразу четверо молодих росіян задихнулися в автомобілі

Загиблі – не старші за 21 рік, є неповнолітні

В Оренбурзькій області четверо молодих людей до смерті задихнулися чадним газом у заведеній машині в гаражі в селищі Адамівка, їхні тіла були виявлені вранці в суботу, 8 січня. Про це повідомляє сайт Головного управління міністерства надзвичайних ситуацій регіону.

Тіла двох загиблих 2006 року народження, одного – 2003 року народження та одного – 2000 року народження було знайдено у заведеному автомобілі ВАЗ-2112.

На місці працюють слідчі ГУ МНС Росії Оренбурзької області.

Встановлюється причина події.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині вчаділа сім'я з п'яти осіб.

Раніше у Полтавській області три людини загинули через отруєння чадним газом.

Нещодавно трагедія сталась у Вінниці. Молода пара вчаділа в квартирі.

Також у Броварах чадним газом отруїлася ціла родина.

До слова, у Сумах родина отруїлася чадним газом, в результаті трьох дітей госпіталізували.

Як повідомлялося, в одному з приватних будинків у Києві було знайдено мертвими чоловіка та жінку, 1974 та 1982 року відповідно. Подружжя виявили з ознаками отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.