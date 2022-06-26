Олігархічний капіталізм, який сформувався в Україні, не підходить європейському співтовариству

Україні доведеться змінюватися, а не Європі пристосовуватися до нас

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Произошло поистине историческое событие – Европейское сообщество, с большими оговорками, признало Украину достойным быть кандидатом в члены ЕС. Но мы уже не маленькие и прекрасно осознаем, что на пути в Европу нас ждут препятствия и неожиданности, как внешнего, так и внутреннего порядка. При этом неважно, кто в конечном счете будет нашим ориентиром Брюссель или Лондон – нам важно движение в Европу, а не Евразию.

Прежде всего надо честно сказать, что олигархический капитализм, который, при помощи России, сформировался в Украине, за последние 30 лет, совершенно не подходит Европейскому сообществу. Сама Европа освободилась от такого капитализма еще 100 лет назад. И нам придется меняться, а не Европе приспосабливаться к нам. Это принципиально важное в наших отношениях с ЕС.

Поэтому нашей стране предстоит кардинальная перестройка экономики и политики, чтобы соответствовать ценностям и нормам Европы. Однако, одна из проблем в том, что чем ближе мы будем приближаться к Европе, тем сильнее будет сопротивление российской квазиимперии, которая, проиграв российско-украинскую войну, не оставит нас в покое. И «запрет Пушкина» здесь ничего не решит. Россия, по-прежнему, в любом состоянии, будет продолжать свои усилия по удержанию Украины в сфере своего влияния, ибо без Украины Россия, после войны, будет представлять собой ослабленную, но агрессивную, малоразвитую страну, которая не может развиваться мирным путем. В тоже время сама ЕС будет подвергаться российским атаками с целью замедлить встречное движение Европы к Украине.

С другой стороны, после войны мы с удивлением увидим, что за время правления президента Зеленского и его окружения вместо старых ослабленных и затаившихся олигархов в Украине появятся новые младоолигархи, которые захотят управлять политикой и бизнесом Украины. Это приведет к противоречию между требованиями ЕС и интересами младоолигархов, концентрирующихся вокруг Офиса президента.

А на поверхности это будет конфликт между требованиями ЕС, которые Украина должна выполнить на своем пути к Европе и интересами политического режима президента Зеленского, который будет опираться на новых олигархов. Иными словами, по мере выполнения требований ЕС по демократизации политики и экономики Украины будет падать политическое и экономическое могущество власти президента Зеленского и его окружения. Движение в сторону Европы представляет угрозу сокращения власти Офиса президента Зеленского или его приемников.

Сейчас Офис президента, который подмял под себя Кабмин, Верховную Раду и СМИ объясняет такую концентрацию власти военным положением, но, когда война закончится им предстоит принять требования ЕС, которые представляют угрозу для огромной власти правящей группы президента Зеленского.

Сумеет ли Офис президента Зеленского, ради национальных интересов Украины, смириться с этим или будет умело саботировать наш путь в Европу – покажет уже ближайшее время.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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