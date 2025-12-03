Головна Світ Політика
search button user button menu button

Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
фото: Тасс/Володимир Астапкович

Росія та США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів Путіна та Віткоффа

2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять. 

Інші заяви Ушакова:

  • зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується;
  • бесіда Путіна та Віткоффа була корисною, конструктивною та змістовною;
  • обговорювалися не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать «величезні перспективи взаємодії»;
  • декілька варіантів плану врегулювання в Україні обговорювалися у зустрічі на Кремлі;
  • Володимир Путін передав привіт Трампу через Віткоффа та низку політичних сигналів;
  • територіальне питання обговорювалося на зустрічі Путіна та Віткоффа;
  • Москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з врегулювання в Україні з 28 пунктів;
  • Росія та США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів Путіна та Віткоффа у Кремлі.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

Теги: росія путін переговори Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ тримають оборону та контратакують на кількох напрямках
Прийом «проникнення»: як Росія змінила тактику штурмів
4 листопада, 10:37
Говорити про психологічний ефект немає сенсу
Що насправді стоїть за ударами РФ по великих містах
14 листопада, 12:57
У Росії пролунали вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область
10 листопада, 01:26
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною
12 листопада, 01:23
Ердоган має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо подальших кроків
Ердоган анонсував розмову з Путіним
23 листопада, 15:05
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
В «Укренерго» попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
8 листопада, 18:24
Афанасьєв двічі керував у Горнозаводську
Ліквідовано ексмера російського Горнозаводська, який потрапив на фронт з колонії
13 листопада, 12:38
Індія розробила спеціальний механізм для продовження закупівель російської нафти
Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме
26 листопада, 12:26

Політика

Віткофф та Кушнір пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
Віткофф та Кушнір пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
Зустріч Путіна та Віткоффа завершилася: перші деталі
Зустріч Путіна та Віткоффа завершилася: перші деталі
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
The Atlantic: США зупинили поставки певного озброєння для України
The Atlantic: США зупинили поставки певного озброєння для України
Папа Римський: Італія може стати мостом для миру між Україною і Росією
Папа Римський: Італія може стати мостом для миру між Україною і Росією

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua