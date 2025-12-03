Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа

Росія та США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів Путіна та Віткоффа

2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять.

Інші заяви Ушакова:

зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується;

бесіда Путіна та Віткоффа була корисною, конструктивною та змістовною;

обговорювалися не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать «величезні перспективи взаємодії»;

декілька варіантів плану врегулювання в Україні обговорювалися у зустрічі на Кремлі;

Володимир Путін передав привіт Трампу через Віткоффа та низку політичних сигналів;

територіальне питання обговорювалося на зустрічі Путіна та Віткоффа;

Москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з врегулювання в Україні з 28 пунктів;

Росія та США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів Путіна та Віткоффа у Кремлі.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.