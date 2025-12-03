Ілон Маск назвав наступного президента США

Маск вибудував добрі стосунки з Венсом

Мільярдер Ілон Маск у розмові з колишніми колегами зробив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс стане наступним президентом США. Як пише «Главком», про це пише американська газета Politico, посилаючись на свої джерела.

За даними видання, Маск висловив таку думку під час виступу перед співробітниками відомства щодо підвищення ефективності роботи американського уряду (DOGE) 22 листопада. Його записали на відео, але не транслювали публічно.

У ході своєї промови глава Tesla оголосив, що США стоять на порозі «великого 12-річного періоду», маючи на увазі президентський термін Дональда Трампа, що почався, і два наступні такі терміни Венса.

У статті наголошується, що Маск вибудував добрі стосунки з Венсом. Наступні вибори президента Сполучених Штатів плануються у 2028 році, і віцепрезидент поки що не говорив однозначно про свої плани висунути на них свою кандидатуру. Трамп, у свою чергу, не зможе балотуватися на цю посаду знову, оскільки 22 поправка до Конституції США обмежує перебування лідера на посаді двома термінами.

Маск також заявив, що він входить до списку «головних цілей для замахів» нарівні з Трампом та Венсом. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

До слова, президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому оголосив недійсними всі документи, включаючи укази та контракти, які були підписані «авторучкою» Джо Байдена.