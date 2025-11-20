Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли РФ припинить війну в Україні? Путін зробив низку заяв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Коли РФ припинить війну в Україні? Путін зробив низку заяв
Путін нібито відвідав один з командних пунктів угруповання «Захід»
фото: ТАРС

Путін вкотре наголосив на непохитності намірів РФ щодо війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що головне завдання для Росії – це безумовне досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції». Про це він сказав нібито під час відвідування одного з командних пунктів угруповання військ «Захід», передає «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Путін, «народ Росії сподівається і чекає результатів». «У нас з вами свої завдання, свої цілі. Головне з них – безумовне досягнення цілей «спеціальної військової операції» і вирішення завдань, які ставлять перед нами наша батьківщина і народ Росії. Народ Росії сподівається на вас і чекає, країні потрібні результати», – сказав він.

Зокрема, диктатор додав, що поставлені перед окупантами завдання нібито обов'язково будуть виконані.

До слова, президент США Дональд Трамп вкотре публічно висловив своє розчарування у президенті Росії Володимирі Путіні через тривалу війну в Україні. Цю заяву американський лідер зробив під час виступу на інвестиційному форумі США – Саудівська Аравія.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Читайте також:

Теги: путін росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
Дівіш звернувся до російської поліції
Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.
12 листопада, 11:06
Чоловіка засуджено за відмову отримання «бойової» повістки
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
7 листопада, 11:55
Додаткові елементи нових бронежилетів здатні зупинити кулю пістолету
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
6 листопада, 10:44
СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах
Російська економіка демонструє системне падіння – розвідка
1 листопада, 10:50
За окремі злочини, як-от «проходження навчання» або «сприяння диверсії», передбачене навіть довічне ув’язнення
У Росії схвалено закон, який дозволяє саджати дітей від 14 років за «диверсії» аж до довічного ув’язнення
28 жовтня, 14:51
Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
25 жовтня, 21:41
Реконструкцію парку планують здійснити до кінця 2026 року
Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн
24 жовтня, 10:37
Трамп: Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
23 жовтня, 00:51

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua