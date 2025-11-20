Коли РФ припинить війну в Україні? Путін зробив низку заяв

Путін вкотре наголосив на непохитності намірів РФ щодо війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що головне завдання для Росії – це безумовне досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції». Про це він сказав нібито під час відвідування одного з командних пунктів угруповання військ «Захід», передає «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Путін, «народ Росії сподівається і чекає результатів». «У нас з вами свої завдання, свої цілі. Головне з них – безумовне досягнення цілей «спеціальної військової операції» і вирішення завдань, які ставлять перед нами наша батьківщина і народ Росії. Народ Росії сподівається на вас і чекає, країні потрібні результати», – сказав він.

Зокрема, диктатор додав, що поставлені перед окупантами завдання нібито обов'язково будуть виконані.

До слова, президент США Дональд Трамп вкотре публічно висловив своє розчарування у президенті Росії Володимирі Путіні через тривалу війну в Україні. Цю заяву американський лідер зробив під час виступу на інвестиційному форумі США – Саудівська Аравія.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.