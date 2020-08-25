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    Думки вголос

    Путін заплутався

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Путін заплутався

    У диктатора мало часу...

    Мовою оригіналу

    Путин всемогущ. Казалось бы, Путин может все.
    Тогда зачем президент России Путин, именно сейчас, отравил лидера оппозиции, слабовольного и невинного Навального, когда, вместо этого, можно было легко подтравить неудачного президента Белоруси Лукашенко, который потерял контроль над ситуацией и только мешает Кремлю реализовать свой план аншлюса, пока еще не поздно. А теперь Кремль имеет, соответственно, одновременно, новую внутриполитическую проблему (отравленный Навальный) и внешнеполитическую проблему (живой Лукашенко и белорусский кризис как часть проблемы кризиса «русского мира», и будущего России).
    Кремлю трудно будет отвечать одновременно за Навального и за Лукашенко. А впереди еще новые санкции, уже для нестабильной Белоруси, которые придется компенсировать опять Кремлю. И может быть за Навального.
    Сейчас у Путина, как и Лукашенко, мало времени и каждый цепляется друг за друга, уверенный в своей политической удачи и неуязвимости.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія санкції Олександр Лукашенко Путін путінський режим
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