Путін заплутався

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У диктатора мало часу...

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Путин всемогущ. Казалось бы, Путин может все.

Тогда зачем президент России Путин, именно сейчас, отравил лидера оппозиции, слабовольного и невинного Навального, когда, вместо этого, можно было легко подтравить неудачного президента Белоруси Лукашенко, который потерял контроль над ситуацией и только мешает Кремлю реализовать свой план аншлюса, пока еще не поздно. А теперь Кремль имеет, соответственно, одновременно, новую внутриполитическую проблему (отравленный Навальный) и внешнеполитическую проблему (живой Лукашенко и белорусский кризис как часть проблемы кризиса «русского мира», и будущего России).

Кремлю трудно будет отвечать одновременно за Навального и за Лукашенко. А впереди еще новые санкции, уже для нестабильной Белоруси, которые придется компенсировать опять Кремлю. И может быть за Навального.

Сейчас у Путина, как и Лукашенко, мало времени и каждый цепляется друг за друга, уверенный в своей политической удачи и неуязвимости.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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