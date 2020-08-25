Тихановська зустрілася з представником Держдепу США



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Світлана Тихановська зустрілася з представником Держдепу США

Тихановська під час спілкування з заступником держсекретаря США заявила про готовність вести діалог з Лукашенком

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з першим заступником держсекретаря США Стівеном Бігуном.

Про це повідомив Telegram-канал прес-служби штабів білоруських опозиціонерів «Пул першої».

Тихановська і Бігун обговорили політичну кризу в Білорусі, і вона висловила подяку Сполученим Штатам за їхню підтримку мирних демонстрантів в її країні.

Світлана Тихановська під час спілкування з представником Держдепу США висловила готовність до вирішення кризи шляхом діалогу.

«Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо неупередженого розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу» - сказала Тихановська.

Зустріч відбулася у Вільнюсі, Литва, куди Тихановська втекла після жорстокого придушення протесту владою Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.