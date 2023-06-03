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Ердоган оголосив новий склад уряду Туреччини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ердоган оголосив новий склад уряду Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: sputnik.kg

Зокрема, новим міністром закордонних справ став ексочільник Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового кабінету міністрів у президентському палаці Чанкая. Про це повідомляє Hurriyet.

«Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства», – заявив Ердоган.

Він запевнив, що знає про велику відповідальність, яку на нього поклали виборці, і буде невтомно працювати попри труднощі та перешкоди.

Ердоган оголосив новий склад президентського кабінету. До нього ввійшли:

  • віце-президент: Джевдет Їлмаз;
  • міністр юстиції: Йилмаз Тунч;
  • міністр сім'ї та соціальних послуг: Махінур Оздемір Гьокташ;
  • міністр праці та соціального захисту: Ведат Ішіхан;
  • міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;
  • міністр закордонних справ: Хакан Фідан;
  • міністр енергетики та природних ресурсів: Альпарслан Байрактар;
  • міністр молоді та спорту: Осман Аскін Бак;
  • міністр казначейства та фінансів: Мехмет Шимшек;
  • міністр внутрішніх справ: Алі Єрлікая;
  • міністр культури та туризму: Мехмет Нурі Ерсой;
  • міністр національної освіти: Юсуф Текін;
  • міністр національної оборони: Яшар Гюлер;
  • міністр охорони здоров'я: Фахреттін Коджа;
  • міністр промисловості та технологій: Мехмет Фатіх Качир;
  • міністр сільського та лісового господарства: Ібрагім Юмаклі;
  • міністр торгівлі: Омер Болат;
  • міністр транспорту та інфраструктури: Абдулкадір Уралоглу.  

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, в Туреччині відбулася інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. Він склав присягу у Великому національному зібранні Туреччини.

До слова, Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана.

Як повідомлялося, нещодавно у Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Перемогу здобув чинний президент.

10 серпня 2014 року Ердоган переміг на перших у країні прямих виборах президента, обійняв посаду 28 серпня 2014 року. Новим прем'єр-міністром після відходу Ердогана став міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, якого 21 серпня було обрано лідером правлячої партії Справедливості та розвитку. Перший закордонний візит як президент здійснив Турецьку Республіку Північного Кіпру.

24 червня 2018 року в Туреччині відбулися позачергові президентські та парламентські вибори. Реджеп Ердоган переміг уже у першому турі, за нього проголосували 53% виборців, тоді як лідера опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже підтримав 31% виборців. 

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган уряд

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