Україна отримає від США $200 млн на додаткове озброєння

Сполучені Штати Америки виділять Україні $200 млн на додаткове озброєння і техніку. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

«Я авторизував виділення Україні до $200 мільйонів на додаткове озброєння і техніку. Це безпрецедентне четверте фінансування менше ніж за рік приведе до того, що загальна допомога США в сфері безпеки, надана Україні, з січня 2021 року перевищить $1,2 млрд», - написав Блінкен.

I have authorized a drawdown of up to $200 million for additional arms and equipment to Ukraine. This unprecedented fourth drawdown in less than a year will bring total U.S. security assistance provided to Ukraine to more than $1.2 billion since January 2021.