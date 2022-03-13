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    Україна отримає від США $200 млн на додаткове озброєння

    США підтримують Україну фінансово та санкціями проти РФ - Україна отримає від США $200 млн на додаткове озброєння
    США підтримують Україну фінансово та санкціями проти РФ

    Загальна допомога США в сфері безпеки, надана Україні, з січня 2021 року перевищить $1,2 млрд

    Сполучені Штати Америки виділять Україні $200 млн на додаткове озброєння і техніку. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

    «Я авторизував виділення Україні до $200 мільйонів на додаткове озброєння і техніку. Це безпрецедентне четверте фінансування менше ніж за рік приведе до того, що загальна допомога США в сфері безпеки, надана Україні, з січня 2021 року перевищить $1,2 млрд», - написав Блінкен.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден видав указ про виділення із державного бюджету додаткових $200 млн для допомоги Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.

    Президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом обговорили, як іще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

    Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії.

    Теги: Росія США війна Україна озброєння #stoprussia
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    Україна отримає від США $200 млн на додаткове озброєння