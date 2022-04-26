Українське диво в світі 21 століття

Україна послаблюючи, у важких боях Росію, робить свою роботу для всього світу

У ході запеклої, кровопролитної війни України з агресивною Росією всередині України визріває новий політичний, самоцінний суб'єкт – звільнений, сміливий, вільний та рішучий Українець, який уже знає чого він хоче.

У міру зростання сили та впевненості цього українця зростає суб'єктність самої України. Відповідно, у міру збільшення суб'єктності звільненої України, а значить і збільшення міжнародної ролі та внутрішньоекономічних успіхів країни, об'єктивно падатиме геополітична суб'єктність та духовно-ідеологічна міць путінської Росії. Це буде не розвал Росії, а її класичний занепад, застій, загнивання, яке так добре знайоме та звично для російської історії. І нам доведеться жити і розвиватися поряд із цим.

Таким чином, об'єктивно, Україна послаблюючи, у важких боях Росію, робить свою роботу чи місію, не тільки для Європи та США, а й для Китаю, який, як і США, вкрай зацікавлений у перетворенні величезної Росії з агресивного суб'єкта світової політики на покірного, спокійного об'єкта колективного міжнародного «освоєння» природних ресурсів млявої Росії та пасивного російського населення.

Путін за 20 років уже перетворив росіян на пасивне, залякане населення, яке прийме над собою будь-яке керівництво. Йому залишилося лише програти битву з Україною та світовою спільнотою, і втомлена та дезорієнтована Росія набуде будь-яких міжнародних правил та потрібної державної форми.

Ослабла та зручна Росія – це єдина основа для консенсусу США та Китаю. В усьому іншому Китай та США люто конкуруватимуть все 21 століття. Але без факту визнаної перемоги України над Росією цей консенсус є неможливим.

Звичайно, великі держави зацікавлені в тому, щоб Україна витратила всі свої сили на боротьбу з Росією та погодилася на будь-яку роль, на будь-яке місце у світовій спільноті. Але все залежить від обставин боротьби великих держав та щастя впевненої у собі української політичної еліти чи лідера нації. Так завжди було в історії і не лише з нами.

Тому, після війни, нам украй потрібні два важливі фактори в історії України – наявність реальної, відповідальної, підготовленої еліти чи лідерства та вдалої геополітичної ситуації на момент визначення політичного майбутнього України у світі.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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