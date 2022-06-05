Яким буде майбутнє Росії після поразки у війні

Майбутнє Росії – в імітації миролюбності та прихованому культивуванні комплексу неповноцінності

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После войны, Украине полезно будет внимательно наблюдать над проигравшей российско-украинскую войну и ослабленной Россией. На первый взгляд, кажется, что будущее России, зажатой железным обручем эффективных санкций, контрибуций и репараций, будет только в продаже энергоносителей, полезных ископаемых под контролем западных ТНК и демонстрации своего «мирного» поведения.

Увы, все гораздо сложнее и хуже. Будущее России – в имитации миролюбия, в скрытом культивировании комплекса неполноценности, несправедливости и обиды на весь мир среди дезориентированного российского населения, которое буде винить в поражении войны с Украиной, кого угодно кроме себя.

Главная геополитическая роль России, по-прежнему, будет заключаться в «продаже» угрозы вторжения в любую часть мира и нарушения любых международных правил и обязательств. А для особых ценителей ее исторического предназначения Россия будет «продавать» угрозу ядерной бомбардировки их «врагов» наиболее агрессивным, авантюрным странам-клиентам. Именно этой последней услугой - угроза миру ядерной войной, послевоенная Россия так интересная для Китая, Ирана и Северной Кореи.

Наконец, будущая послевоенная Россия, используя свой богатый исторический опыт дестабилизации в мире, остается местом притяжения зарубежных политиков-радикалов правого и левого толка, которым не хватает сил для захвата или удержания власти в собственной стране (синдром Трампа-Меркель или Орбан-стиль).

Благодаря, спрятанным в недрах мировой финансовой системы сотен миллиардов долларов, к обиженной, послевоенной России потянутся за финансированием новое поколение криптофашистов и коррумпированных политиков Европы и Америки. Ибо в мире нет более надежного источника финансирования политической коррупции и экстремизма на Западе, чем спрятанные деньги Кремля. И не важно, кто в тот момент будет у власти в России.

Экономическая и политическая коррупция, и угроза ядерного оружия – это будет специализация внешней политики послевоенной России. И виноватым в этой опасной роли России будет весь «коллективный» Запад с его тягой к компромиссам к агрессору-России.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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