У Кірові атаковано «Авіатек»: яке значення має підприємство для армії РФ

«Авіатек» спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ

Підприємство виробляє зенітні керовані ракети, ракети-мішені, катапультні крісла та авіаційні системи

Сьогодні, 24 липня, під ракетний удар потрапив російський Кіров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За попередніми даними, ракети вдарили по підприємству російського авіаційно-оборонного комплексу «Авіатек». Завод спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ.

Моніторингові пабліки наголошують, що підприємство виробляє зенітні керовані ракети, ракети-мішені, катапультні крісла та авіаційні системи. Бере участь у виробництві ЗРК «Тор», ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів.

Також підприємство здійснює виробництво, ремонт і модернізацію катапультних крісел К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом.

Також під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. До слова, «Главком» розповідав, чому саме склади Wildberries останніми тижнями стали регулярною ціллю атак і яке значення ця логістична мережа має для забезпечення постачань в Росії.