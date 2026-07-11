Головна Київ Відео
search button user button menu button

Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
фото: скриншот з відео

У Дарницькому районі столиці пошкоджено житлові будинки

У Дарницькому районі столиці ракета впала на проїжджу частину. Голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов показав наслідки, передає «Главком».

«Ракета впала на проїжджу частину. Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки – вибито вікна та двері», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Ковтунов додав: «Розгортаємо штаб допомоги за адресою: вул. Тростянецька, 47. Наші служби вже працюють на місці. Допоможемо мешканцям оформити матеріальну допомогу, організуємо першочергові роботи із закриття пошкоджених вікон і дверей та надамо всю необхідну підтримку».

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки чергового обстрілу Києва російською балістикою, 6 липня 2026 рік
Війна наша, але вона може стати світовою. Що задумав Кремль
6 липня, 09:55
Переможцем аукціону стало ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем»
Продано квартиру пропагандиста Лебедєва в Києві: названо нового власника
1 липня, 06:40
На території Києво-Печерської Лаври сталося загоряння
Атака на Київ: є влучання у будинки, приліт у Києво-Печерську лавру
15 червня, 05:40
Жителі Києва почали викладати у соцмережах фото червневих платіжок, де з'явився рядок із донарахуваннями за січень 2026 року
Мають бути «нулі»: Свириденко відреагувала на січневі платіжки, отримані киянами у червні
12 червня, 13:47
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у п'яти районах
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
15 червня, 12:06
Президент зауважив, що угода з Німеччиною має поєднати спроможності обох країн
Україна й Німеччина підписали оборонну угоду
18 червня, 16:38
Минулося без жертв і травмованих
На Вінниччині постраждали будинки через російську атаку (фото)
21 червня, 13:22
Кияни отримали сповіщення про екстрені відключення світла
Кияни помилково отримали сповіщення про екстрені відключення
30 червня, 19:22
Дядько над тілом загиблої 23-річної племінниці. Поруч – мантія випускниці
Росія вбила студентку, яка їхала на випускний (фото)
29 червня, 18:59

Відео

У Києво-Печерську лавру повернуто світло після атаки РФ (відео)
У Києво-Печерську лавру повернуто світло після атаки РФ (відео)
Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі
Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки
На Київщині ліквідовано масштабну пожежу після російської атаки
Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)
Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua