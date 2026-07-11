Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі
У Дарницькому районі столиці пошкоджено житлові будинки
У Дарницькому районі столиці ракета впала на проїжджу частину. Голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов показав наслідки, передає «Главком».
«Ракета впала на проїжджу частину. Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки – вибито вікна та двері», – йдеться у повідомленні.
Ковтунов додав: «Розгортаємо штаб допомоги за адресою: вул. Тростянецька, 47. Наші служби вже працюють на місці. Допоможемо мешканцям оформити матеріальну допомогу, організуємо першочергові роботи із закриття пошкоджених вікон і дверей та надамо всю необхідну підтримку».
Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.
За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.
Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.
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