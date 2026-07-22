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Сили оборони за дві доби уразили 13 російських суден (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони за дві доби уразили 13 російських суден (відео)
Мадяр розповів про нові ураження російських суден
фото: скриншот з відео

Уражено один танкер, 10 суховантажів та два буксири

Сили безпілотних систем за 48 год. уразили 13 суден в акваторіях Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача СБС Роберта Мадяра Бровді.

«+13 суден тіньового флоту попереджено вогнем протягом 48 год. 21-22 липня про недоцільність вештання акваторіями Азовського та Чорного морів у інтересах країни-агресора: один танкер, 10 суховантажів та два буксири», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, українські дрони у ніч на 20 липня атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено три танкери та чотири суховантажі.

Також українські дрони 18 липня уразили 13 російських суден в межах операції «МоЛоЧКа», головна мета якої – зірвати нафтову логістику Росії в Азовському та Чорному морях. 

До слова, РФ вперше з 2013 року повністю втратила військову присутність у Середземному морі. Станом на 1 липня в акваторії не залишилося жодного російського бойового корабля.

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Теги: війна втрати флот РФ

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