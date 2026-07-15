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Відомий вчений, квартиру якого знищила ракета, отримає нове житло. Названо ім'я благодійника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відомий вчений, квартиру якого знищила ракета, отримає нове житло. Названо ім'я благодійника
Росія знищила квартиру Михайла Висоцького
фото: Natalya Yemchenko/Facebook

Науковець залишився без житла після масованої російської атаки на столицю 2 липня

Засновник благодійного фонду та президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов прийняв рішення придбати нову квартиру київському науковцю й популяризатору науки Михайлу Висоцькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку з комунікацій SCM Ріната Ахметова Наталію Ємченко.

Науковець залишився без житла після масованої російської атаки на столицю 2 липня 2026 року.

«Рінат Ахметов ухвалив рішення придбати для Михайла Висоцького нову квартиру в Києві. Наше завдання (Фонд Ріната Ахметова) – купити і передати нову квартиру до початку цього навчального року, щоб вже у вересні Михайло мав можливість продовжувати наукову роботу та розвивати свій неймовірний YouTube-канал», – йдеться у дописі Ємченко.

Висоцький зауважив, що із квартири вдалося врятувати лише том «Енеїди».

Відомий вчений, квартиру якого знищила ракета, отримає нове житло. Названо ім'я благодійника фото 1
фото: Natalya Yemchenko/Facebook

Зазначається, що вогонь повністю знищив унікальний сімейний архів, що збирався понад 150 років: книги, картини відомих українських художників, сімейні світлини та наукові праці кількох поколінь.

Нагадаємо, український фізик, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Висоцький повідомив, що під час масованої атаки РФ на Київ 2 липня втратив житло. За його словами, внаслідок удару знищено все майно, багаторічний науковий архів та документи.

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Теги: Київ війна Рінат Ахметов

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