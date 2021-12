Радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорили ситуацію навколо України. Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Вони обмінялися думками про подальші кроки для досягнення миру.

«Продовжили регулярний обмін думками з Джейком Салліваном щодо двостороннього порядку і ситуації навколо України», – написав глава ОП.

Єрмак додав, що також обговорив з радником президента США подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.

