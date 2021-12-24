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    Радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком

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    Єрмак та радник Байдена обговорили ситуацію на сході України - Радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком
    Єрмак та радник Байдена обговорили ситуацію на сході України
    фото з відкритих джерел

    Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорили ситуацію навколо України. Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    Вони обмінялися думками про подальші кроки для досягнення миру.

    «Продовжили регулярний обмін думками з Джейком Салліваном щодо двостороннього порядку і ситуації навколо України», – написав глава ОП.

    Єрмак додав, що також обговорив з радником президента США подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.

    Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

    Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

    Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

    Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі США НАТО Андрій Єрмак
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    Радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком