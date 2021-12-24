Кремль назвав умову нової зустрічі Путіна та Байдена

Зустріч Путіна з Байденом залежатиме від дій США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нова зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена може відбутися залежно від того, що Москва почує від американських партнерів у відповідь на гарантії безпеки.

«Це залежатиме від того, що вони (російські переговорники) почують від наших американських партнерів», – пояснив Пєсков.

15 грудня російське МЗС передало американській стороні проекти договору між Росією та США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Як повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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