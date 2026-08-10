Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Головна загадка України для Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російський диктатор Путін
фото: Getty Images

Україна, яку Путін так і не зміг зрозуміти

Коли Путін починає розповідати про Україну, яку нібито вигадав Ленін, або ж про подаровані Сталіним території, ми сприймаємо це як пропагандистську маячню – адже набагато краще за нього знаємо і, що найголовніше, усвідомлюємо історію України та українського народу.

Проте у висловлюваннях Путіна є посил, адресований не тільки нам. Російський президент відчайдушно намагається розібратися, чому в нього з Україною нічого не вийшло. Адже, здавалося б, ніяких особливих проблем і бути не могло. Величезна кількість російськомовного населення, яке сторіччями жило у складі Російської імперії й СРСР, та й після проголошення незалежності продовжувало голосувати за відверто проросійських політиків і їхній курс. Обрання президентом Володимира Зеленського, який за кілька років до цього вів святкові концерти в Останкіно і знімався у фільмах, розрахованих як на російську, так і на українську аудиторії – за визначенням вважалося, що це одні й ті самі глядачі, «один ринок». Так, з точки зору Путіна, сам Зеленський, як до нього Кучма, міг спокуситися владою або «перелякатися націоналістів». Але ж люди, які його обрали – «електорат» – залишилися тими самими! Чому ж не вдалося ні у 2004-му, ні у 2022 році?

У пошуках відповіді Путін намагається перекласти відповідальність на більшовиків, на Леніна, на саму конструкцію Радянського Союзу. Але що насправді зробив для України Ленін?

Згадаймо, якою була свідомість мешканців майбутньої України у 1917 році. Національний рух на території Російської імперії був достатньо слабким, в українських губерніях він традиційно спирався на сільську місцевість. Більшість українських політиків мріяла про культурну меншість – про територіальну автономію у складі нової Росії.

1917 рік змінив усе, насамперед позиції політиків, які замислювалися про територіальну автономію. Більшовицький переворот створив можливості для проголошення нової держави. Однак велика частина населення, яка проживала на землях проголошеної Української держави, так і зберегла імперську свідомість. Причому вона поділялася як на прихильників, так і на опонентів більшовицької влади.

Після збройної перемоги над своїми політичними опонентами в Росії більшовики намагалися зменшити небезпеку національних рухів. Так виникла ідея територіальних автономій, які у випадку окупованих нових держав реалізувалися у вигляді радянських республік, що мали ввійти до союзу з червоною Росією. Сталін пропонував включити республіки до складу Росії як автономні утворення – так, як до сучасної Росії входять Татарстан чи Чувашія. Проте Ленін під впливом, зокрема, голови Раднаркому УСРР Християна Раковського, який не хотів втрачати статусу керівника уряду суверенної радянської України, погодився з іншою концепцією: республіки створюють нову державу – Радянський Союз.

Фактично це та ж сама Росія під новою вивіскою, під владою однієї партії. Формально ж мешканці радянської України, які відчувають себе українцями, можуть думати, що живуть в українській державі – нехай і під більшовиками. Але і для тих, хто ніякої української свідомості не має, також нібито нічого не змінюється: вони як жили на території імперії, так і продовжують жити. І тим більше нічого не змінюється для мешканців самої Росії – вони продовжують сприймати об’єднану державу як велику Росію під іншою назвою.

Після смерті Леніна і перемоги над своїми політичними опонентами Сталін, який, як відомо, був наркомом у справах національностей, від націоналізації життя у союзних республіках переходить до уніфікації. Цю парадигму дещо змінює Друга світова війна, коли влада потребує підтримки всіх народів імперії, а не тільки росіян. У випадку України це призводить до появи ордену Богдана Хмельницького (гетьман вже не феодал, який зраджує власний народ, а борець за його самостійність), до толерування патріотичних творів українських літераторів. Після війни ця лінія згортається на користь нової русифікації, але ще до нападу Німеччини Сталін робить історичну помилку, про яку також згадує Путін: приєднання західних земель, де українці мають виразну національно-політичну ідентичність. Ці люди також несподівано для себе опиняються у штучній державі з українськими атрибутами, але без українського змісту. Для більшості з них Україна – держава, а не територіальна одиниця, і це об’єднує нових громадян Радянського Союзу з тими українцями, які є носіями саме такого погляду на свою країну.

Але що відбувається з іншими? Тими, для кого така Україна цінністю не була?

Ці люди кілька генерацій поспіль живуть в Українській РСР, яка є для них частиною Радянського Союзу – але зовсім не є Росією. І вже цим вони відрізняються від мешканців сусідньої РРФСР, для яких Росією є все у СРСР, від Естонії до Туркменістану, а ще для них Україна, звичайно і насамперед, адже це «колиска трьох слов’янських народів», – Русь, тобто Росія.

Тому не варто дивуватися, що коли Радянський Союз зникає, 1 грудня 1991 року українці з яскраво вираженою адміністративно-територіального ідентичністю голосують так само, як українці з національно-політичною ідентичністю. І не варто дивуватися, що цьому дивуються росіяни, буквально всі – від Горбачова і Єльцина до слюсаря у Нижньому Тагілі. І це не тому, що вони не підозрюють про існування українських націоналістів. Якраз підозрюють – десь там вони є, у Львові чи Києві. Але їх точно менше. Чому ж проголосували всі інші, чому «зрадили»? Росіяни не розуміють. Але що цікавіше – це те, що цього не розуміють і самі українці. Українці з національно-політичною ідентичністю вважають, що підсумки голосування стають тріумфом національної ідеї. А українці з адміністративно-територіальною ідентичністю вважають, що слушно проголосували просто тому, що Україна – не Росія. А далі треба жити як жили і будувати хороші стосунки з Росією – як же інакше? Для того ж і створили СНД.

Отже, сама українська незалежність стала можливою тому, що її підтримали люди з різною мотивацією. Для одних Україна була національною державою. Для інших – країною, яка десятиліттями існувала в адміністративних кордонах Української РСР. Вони по-різному відповідали на запитання, що таке Україна. Однаково відповіли на запитання, чи повинна вона існувати. І зовсім по-різному – якою вона має бути.

Наступні десятиріччя всі ці групи будуть жити у власних парадигмах, навіть не намагаючись зрозуміти одна одну. Росіяни намагатимуться забути про перше грудня, звести крах Радянського Союзу до домовленостей Єльцина, Кравчука і Шушкевича у Білорусі й повернутися до ідеї єдиної країни, де Україна спочатку стане знову частиною союзної держави, а потім просто частиною Росії. Адже в російському політичному мисленні остаточно перемагає шовіністична візія, в якій навіть умовні компроміси Радянського Союзу – це помилка, а Російська імперія дорадянських часів – ідеал. Українці з національно-політичним мисленням намагатимуться побудувати справжню україноцентричну державу, яка стане частиною Європи і буде при цьому україномовною й українокультурною. Обидва наші майдани – насамперед про це. А українці з адміністративно-територіальним мисленням прагнутимуть, щоб від них усі відчепилися. Щоб вони жили у комфортній державі, якщо потрібно – заробляли гроші в Москві, відпочивали в Італії та Франції, говорили тією мовою, яка їм подобається, і ходили до церкви, не цікавлячись, російська вона чи українська. І щоб від них відчепилися насамперед ті українці, яких вони вважають націоналістами.

У те, що від них не відчепляться росіяни, українці з адміністративно-територіальною ідентичністю відмовляються вірити.

Розбіжності у сприйнятті України активно використовують практично на всіх президентських і парламентських виборах політики й політтехнологи, насамперед російські. На виборах у 2019 році адміністративно-територіальна ідентичність знову стає політичним вибором переважної більшості громадян. Перед виборами кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв уважно переглянути щойно ухвалений закон про мову. Конфлікт із Росією теж здається близьким до завершення, адже без «націоналістів» при владі з Москвою вдасться легко домовитися. У це вірять буквально всі. У фактично неуникненний початок великої війни не вірить буквально ніхто. Але вона починається. І знову доводить, що в критичний момент, коли йдеться про існування України, українці з національно-політичною ідентичністю об’єднуються з українцями з адміністративно-територіальною ідентичністю проти росіян, як і 1 грудня 1991 року. Путін не зрозумів того, чого не зміг зрозуміти Горбачов, який напередодні референдуму в першому інтерв’ю українському телебаченню агітував голосувати проти незалежності, – ця країна цінна для всіх нас, хоч би як ми її сприймали і хоч би ким були.

Але це не скасовує того факту, що і під час війни, і після неї ми житимемо в країні, де ці дві ідентичності – національно-політична й адміністративно-територіальна – з дедалі більш розмитими кордонами й надалі конкуруватимуть.

Українці з національно-політичною ідентичністю й далі дивуватимуться, звідки беруться молоді люди, які продовжують говорити російською, тисячами їздять на концерти Макса Коржа і плачуть за Монєточкою. Дивуватимуться тому, що ці люди, по суті, залишаються російськокультурними, навіть якщо нічого не чули про Булгакова чи про Кіркорова.

Українці ж із адміністративно-територіальною ідентичністю дивуватимуться іншому: чому «націоналісти» ніяк не можуть заспокоїтися. Адже їм ніхто не заважає розмовляти українською мовою, слухати Вакарчука чи «Бумбокс». То навіщо, з їхньої точки зору, нав’язувати українську мову всім іншим?

Можна лише сподіватися, що покоління, які разом переживуть війну, ставитимуться до цих культурних відмінностей спокійніше, ніж люди довоєнного періоду, – тому що їх об’єднуватимуть спільні випробування, а не лише спільний культурний світ.

Але я не беруся говорити про те, якою може бути післявоєнна Україна. Хоча б тому, що ніхто з нас не знає, коли закінчиться війна, в яких кордонах існуватиме українська держава, якою буде кількість її населення і вихідці з яких саме регіонів у цій державі переважатимуть.

Однак те, що ми живемо у державі таких несхожих ідентичностей, треба прийняти як факт. Ми можемо посилювати вплив національно-політичної ідентичності шляхом державної освітньої й культурної політики. Але маємо розуміти, що це насамперед шлях до виведення української національної ідентичності з тієї маргінальності, в яку її загнали імперії. До швидкого зникнення адміністративно-територіальної ідентичності українців це не призведе.

Україна, в якій національно-політична ідентичність буде не просто переважною, а єдиною, – справа не найближчих років.

Ми можемо й надалі сперечатися про те, якою має бути наша держава. Але доти, доки більшість українців однаково відповідає на запитання, чи повинна вона існувати, Україна має майбутнє.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президента із главою МЗС Азербайджану, удари по Україні. Головне за 6 серпня 2026
Зустріч президента із главою МЗС Азербайджану, удари по Україні. Головне за 6 серпня 2026
6 серпня, 21:20
Вільнюс обмежив використання російської мови у міській адміністрації
Вільнюс зробив ще один крок до відмови від російської мови
5 серпня, 12:54
До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі та катери Морської охорони та ДСНС
Ворожий «Шахед» атакував цивільне судно: прикордонники ліквідували пожежу та врятували екіпаж
3 серпня, 20:43
Російський удар по Києву уночі 1 серпня забрав життя мирних жителів і зруйнував житлові будинки
Що насправді має бути у тривожній валізці. Поради тих, хто пережив прямий удар балістикою Інтерв'ю
2 серпня, 15:10
Атаковано вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією
Іран звинуватив Україну в атаці на своє торгове судно
26 липня, 12:22
Аналітики оцінили наслідки удару по заводу «Авітек»
Ураження «Авітека» може вдарити по ЗРК і крилатих ракетах Росії
24 липня, 13:36
Петер Мадяр публічно наголошував, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан
Угорщина відкрила кластер ЄС для Молдови, заблокувавши – для України
18 липня, 06:35
Внаслідок ударів постраждали Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Київ, а також Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Одеська області
Зеленський закликав партнерів прискорити 21-й пакет санкцій після нічної атаки РФ
14 липня, 11:10
Перед смертю Грем пожартував: «Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно довести до кінця санкції проти Росії»
«Я не можу зараз померти»: Axios описав останні години життя сенатора Грема
12 липня, 22:17

Віталій Портников

Головна загадка України для Путіна
Головна загадка України для Путіна
Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?
Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?
Чи справді світ потребує воєнного союзу з Україною?
Чи справді світ потребує воєнного союзу з Україною?
Кремль згадує, що Сталін подарував, але мовчить про те, що він відібрав
Кремль згадує, що Сталін подарував, але мовчить про те, що він відібрав
Чому візит Лори Лумер до Києва важливіший, ніж здається
Чому візит Лори Лумер до Києва важливіший, ніж здається
Росії приготуватися. Ліндсі Грем залишив після себе більше, ніж політичну спадщину
Росії приготуватися. Ліндсі Грем залишив після себе більше, ніж політичну спадщину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua