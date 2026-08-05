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Віталій Портников Журналіст

Російська балістика б'є по містах. Який вихід шукає Україна?

glavcom.ua
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Чому боротьба з російською балістикою починається не в небі, а на заводах

Росія продовжує використовувати відсутність в України ракет для батарей Patriot, потрібних для знищення балістики. Сирени повітряної тривоги звучали в Києві кілька днів поспіль – і це була саме балістична небезпека. Окрема проблема – модифіковані протикорабельні ракети Циркон, які ще більш неточні, ніж російська балістика – і також можуть знищуватися насамперед американськими протиракетами.

Під час свого останнього візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський розмовляв із своїм американським колегою Дональдом Трампом про допомогу. Незважаючи на те, що сам Зеленський охарактеризував цю розмову як дуже хорошу, її реальні результати виглядають невтішно. Трамп поставив під сумнів навіть власну пропозицію щодо надання Україні можливості виробляти ракети для Patriot. Ну а з постачанням наявних ракет ситуація виглядає ще більш складною. Як відомо, самі американські військові витратили величезну кількість цих ракет під час операції «Епічна лють», тож  запаси Сполучених Штатів залишають бажати кращого.

До того ж сам Дональд Трамп так і не може визначитися щодо своїх дій у конфлікті з Іраном і змінює рішення про можливість нової атаки буквально щодня. Але ми маємо розуміти, що якщо американський президент ухвалить рішення про інтенсифікацію ударів, це призведе до нового масованого застосування антибалістики. І проблема навіть не в тому, що це розуміємо ми з вами. Проблема в тому, що це прекрасно усвідомлюють і американські військові і сам Дональд Трамп. І можуть побоюватися, що в результаті нового етапу війни США залишаться буквально беззахисними перед можливим конфліктом, наприклад, з Китаєм у звʼязку з Тайванем. Чи з Росією, якщо Кремль ухвалить рішення про ескалацію в Європі і напад на НАТО. Як у такій ситуації передавати ті 300 ракет, про які говорив Зеленський Трампу, коли в самих американських арсеналах їх не більше 900? І це при тому, що американські виробники і досі виробляють не більше 800 ракет для батарей Patriot на рік – цифра, яка, очевидно, не відповідає потребам сучасної війни.

І цифра ця переконує, що за будь-яких обставин антибалістики не буде більше за саму балістику – а це означає, що за будь-яких обставин якісь російські ракети обовʼязково будуть потрапляти в ціль і бити по житлових кварталах українських міст. Тоді який же вихід?

Про цей вихід Зеленський також говорив Трампу. Це можливість нанесення ударів по місцях вироблення і запуску балістики у самій Росії. Ну, щодо місць запуску – ця теза виглядає дивно, бо це ж мобільні установки, які постійно змінюють місцезнаходження. А от заводи з виробництва балістики – це вже серйозний удар по російських можливостях. І розуміння, як нанести ефективний удар – такий, щоб не пожежу у телеграм-каналі побачити, а щоб виробництво припинити – дійсно важлива задача.

Але це рішення не можна ухвалити без Ілона Маска – а мільярдер не поспішає його ухвалювати. Бо у світі Маска допомога Україні на її власній території не має створити для нього серйозного конфлікту з Кремлем, а ось надання інформації  щодо території самої Росії – має.

І важливо, щоб Маска переконали, що це саме його індивідуальна картина світу, яка не має нічого спільного з реальністю. Мільярдер, який надав українцям послуги свого супутникового сервісу та відключив їх для росіян – вже ворог Росії, що, звичайно, не заважатиме Путіну про щось з ним домовлятися, якщо виникне така необхідність. Якесь нове рішення Маска ставлення до нього в Москві вже кардинально не змінить.

Не знаю, чому українські військові не можуть бити по виробництву балістичних ракет і без допомоги Маска – вони ж обходяться без його інформації, коли цілять по нафтопереробному комплексу! Але не буду тут сперечатися, дискусія на цю тему – справа професіоналів. Втім, для мене очевидним є головне: Україні потрібна і антибалістика, і своя балістика, і знищення російської балістики.

І в цій тріаді саме знищення російської балістики є головним пунктом. Бо інакше Путін буде продовжувати планомірно перетворювати українські міста на руїни протягом наступного періоду цієї жорстокої війни.

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Джерело
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Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна ворог озброєння

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