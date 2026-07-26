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Іран звинуватив Україну в атаці на своє торгове судно

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Іран звинуватив Україну в атаці на своє торгове судно
Атаковано вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією
фото з російських джерел (ілюстративне)

Тегеран пригрозив Києву «відповідними діями»

Міністерство закордонних справ Ірану засудило атаку України на іранське торгове судно в Каспійському морі. За даними відомства, внаслідок вибуху загинув один моряк, ще один дістав поранення. Про це повідомляє «Главком».

Тегеран звинуватив Київ у «спробах розширити війну» та наголосив, що захищатиме свої національні інтереси й безпеку.

Іранське МЗС назвало удар по своєму судну, здійснений 25 липня, «порушенням пункту 4 статті 2 Статуту ООН» та «актом агресії», який, на думку відомства, свідчить про «ворожий підхід» Києва до Тегерана.

Відомство заявило, що Тегеран залишає за собою право на «відповідні дії» після удару по судну.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ударів по низці військових об'єктів в акваторії Каспійського моря.

Зокрема, дрони атакували нафтодобувну платформу родовища «Філановського». Також під удар потрапили вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які, за даними спецслужби, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією. Крім того, було уражено ракетний катер проєкту 12418 «Молнія». У спецслужбі зазначили, що ці удари є відповіддю на російські атаки по українській портовій інфраструктурі та спроби блокувати українське судноплавство.

До слова, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що від початку липня Росія веде активну супутникову зйомку території країн Перської затоки та американських військових об'єктів, а отримані знімки передає Ірану. За його словами, українська сторона зафіксувала кореляцію між російською розвідкою з космосу та подальшими іранськими ударами.

Теги: Іран Україна корабель море

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