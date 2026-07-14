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Зеленський закликав партнерів прискорити 21-й пакет санкцій після нічної атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський закликав партнерів прискорити 21-й пакет санкцій після нічної атаки РФ
Внаслідок ударів постраждали Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Київ, а також Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Одеська області
фото: ДСНС

Президент наголосив, що кожен день затримки санкційних рішень дає Росії додатковий час для підготовки до нових обмежень та продовження війни

Президент Володимир Зеленський після чергової масованої атаки Росії закликав партнерів якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ. Про це глава держави написав у соцмережах, передає «Главком».

За словами Зеленського, у ніч проти 14 липня російські війська випустили по Україні 135 безпілотників і 10 ракет різних типів, більшість із яких були балістичними. Внаслідок ударів постраждали Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Київ, а також Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Одеська області.

«Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що необхідно перекрити постачання до Росії всіх компонентів, які використовуються для виробництва озброєння. «Всі компоненти – чипи, мікросхеми, товари подвійного призначення – все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено», – заявив він.

Президент також зазначив, що Україна розраховує на реалізацію домовленостей із партнерами щодо розвитку європейської системи протиракетної оборони, яка посилить захист українців і всієї Європи.

До слова, у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено заклад освіти та спортивну інфраструктуру. Обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ. У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель.

Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях. 

«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими. 

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Теги: Володимир Зеленський санкції війна

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