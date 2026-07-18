Угорщина відкрила кластер ЄС для Молдови, заблокувавши – для України

Робоча група Ради ЄС не підтримала розділення переговорних треків України та Молдови

Угорщина відмовилася розблоковувати відкриття кластерів №2 та №3 для України, погодившись натомість почати процес лише для Молдови – проте більшість держав ЄС не підтримали таке розділення, і рішення знову відклали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду» та її джерела в Брюсселі.

Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (Coela) у п'ятницю, 17 липня, Угорщина вкотре відмовилася розблокувати відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України. Водночас Будапешт погодився надіслати офіційний лист Молдові щодо кластера №3 – тобто дозволив розпочати процес лише для Кишинева.

«Сьогодні робоча група Ради обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції по обом кластерам. Але Угорщина дала зелене світло лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3», – розповів співрозмовник «Європейської правди» в Брюсселі.

Проте частина держав-членів ЄС виступила проти такого розділення переговорних треків України та Молдови. Через відсутність консенсусу рішення про затвердження результатів скринінгу знову відклали – тепер робоча група має повернутися до цього питання 22 липня, на останньому засіданні робочої групи перед літньою перервою. Наступна зустріч експертів з розширення запланована вже на 1 вересня.

Наразі для України офіційно відкритим залишається лише кластер №6 «Зовнішні відносини» – рішення про це ухвалили 14 липня в Брюсселі. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже публічно наголошував, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан, які роками готуються до вступу до ЄС.

Нагадаємо, 23 червня «Главком» писав, що Угорщина заблокувала надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів ЄС, необхідного для відкриття решти кластерів для України та Молдови. Тоді Мадяр пояснював свою позицію небажанням випереджати темп євроінтеграції країн Західних Балкан.