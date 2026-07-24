Ураження «Авітека» може вдарити по ЗРК і крилатих ракетах Росії

Підприємство виробляє ракети для ЗРК «Тор», а також компоненти для крилатих ракет Х-101, «Калібр», Р-500 і Х-59

Атака по заводу «Авітек» у Кірові може стати подвійним ударом по російському військово-промисловому комплексу, оскільки підприємство працює як на потреби протиповітряної оборони, так і на виробництво крилатих ракет. Такого висновку дійшли аналітики Defense Express, повідомляє «Главком».

Експерти зазначають, що наразі неможливо достеменно оцінити масштаб пошкоджень підприємства. Оцінити реальний масштаб пошкоджень можна буде після появи нових фото, відео із заводу або супутникових знімків. Водночас попередньо удар припав по одній із найбільших будівель виробничого комплексу.

Підприємство, що входить до складу концерну «Алмаз-Антей», виробляє зенітні керовані ракети та комплектуючі для ЗРК «Тор». У Defense Express вважають, що завод може бути залучений і до інших проєктів російського оборонно-промислового комплексу.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підприємство також виготовляє пускові газогенератори 526М для турбореактивних двигунів ТРДД-50 та Р95. Вони використовуються у крилатих ракетах Х-101, «Калібр», Р-500 для комплексу «Іскандер» та Х-59. Також підприємство бере участь у виробництві та ремонті катапультних крісел К-36 для російської тактичної й стратегічної авіації, зокрема літаків Су-57, Ту-22М і Ту-160.

Нагадаємо, уранці 24 липня українські Сили оборони завдали удару по підприємству «Авітек» у російському Кірові. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар, зазначивши, що підприємство виробляє компоненти для російської авіаційної та ракетної техніки. Раніше співвласник і головний інженер української компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував натяк, що удар по підприємству могли завдати українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго».