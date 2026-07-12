«Я не можу зараз померти»: Axios описав останні години життя сенатора Грема

Перед смертю Грем пожартував: «Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно довести до кінця санкції проти Росії»

Сенатор перед смертю говорив із Дональдом Трампом

Сенатор Ліндсі Грем провів останній телефонний дзвінок з президентом Трампом перед своєю смертю, під час якого вони обговорювали Україну, законопроєкт про санкції проти Росії та можливі нові удари США по Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Як пише видання, Трамп повідомив Грему, що готує нові удари по Ірану після чергової атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Невдовзі після цієї розмови сенатор поскаржився на погане самопочуття. Коли його закликали негайно звернутися до лікарів, він відповів, що зробить це вранці після запланованого ефіру на NBC у програмі Meet the Press.

При цьому Грем пожартував: «Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно довести до кінця санкції проти Росії, розібратися з Іраном і завершити нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією».

Через кілька годин він помер.

Раніше Американська права активістка та соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть сенатора Ліндсі Ґрема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран.

Також президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом напередодні його смерті. За словами президента США, під час телефонної розмови Грем повідомив, що щойно повернувся з України. Трамп зауважив, що дорога була довгою, на що сенатор відповів, що почувається трохи втомленим.

Як відомо, американський сенатор Ліндсі Грем помер у 71-річному віці «від короткочасної та раптової хвороби». 11 липня ввечері екстрені служби прибули до будинку Грема на Капітолійському пагорбі після виклику через «зупинку серця».