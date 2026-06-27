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Віталій Портников Журналіст

Орден – лише символ: майбутнє Польщі визначить фінал війни Росії проти України

glavcom.ua
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Ярослав Качинський
фото: Getty Images

Історичні суперечки можуть дорого коштувати Польщі

Ярослав Качинський оголосив про готовність повернути Українській державі орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня – на знак солідарності з польським президентом Каролем Навроцьким, висунутим на цю посаду партією Качинського «Право і справедливість».

Залишається тільки висловити сум з приводу цього рішення. Ярослав Качинський, попри його анахронічне ставлення до питань історичної пам’яті та її ролі в майбутніх стосунках українського і польського народів, має беззаперечні заслуги перед Україною.

Він був одним із перших іноземних політиків, який з’явився на зимовому київському Майдані у 2013 році, – і жоден портрет Бандери його не зупинив. Він був тією людиною, яка роками одноосібно добирала керівників Польщі, що згодом підтримали Україну у 2022 році: без його рішення Анджей Дуда ніколи не став би президентом Польщі, а Матеуш Моравецький не очолив би польський уряд.

Сам вибір кандидатури Навроцького на посаду президента Польщі продемонстрував, що багаторічний очільник «Права і справедливості» усвідомлює: його електорат починає зміщуватися в бік радикальних правих поглядів, – і хоче, щоб його партія відповідала цій тенденції. Але намагання відповідати запиту електорату, а не змінювати його настрій, має свою ціну. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, і є ця ціна.

Тому таким важливим є діалог українських політиків і громадських діячів із представниками правого табору Польщі. Ці люди мають усвідомити, що питання пов’язане не з українсько-польськими стосунками, не з політичною перспективою польських правих і навіть не з рейтингами президента.

Питання пов’язане зі спадщиною Ярослава Качинського – якщо він вважає подальше існування Польщі на політичній мапі світу своєю спадщиною. Адже вся система союзів, яку Варшава вибудовувала після краху Радянського Союзу, зруйнована й існує лише у фантазіях західних політиків.

Америка йде з Європи – навіть якщо сьогодні вона перекидає до Польщі війська, які стояли в Німеччині. У найбільших європейських країнах наростають ультраправі тенденції, а з ними і уявлення про такі країни, як Польща, – як про географічну вигадку.

Якщо Росії вдасться досягти успіху в російсько-українській війні, східний кордон Польщі стане кордоном тиску. Якщо до влади в Німеччині прийде якась «Альтернатива», так само виглядатиме й західний кордон. Ну, а далі ви знаєте.

Тому питання зовсім не в тому, чи буде в Ярослава Качинського орден Ярослава Мудрого. Питання в тому, яким буде майбутнє його польських нагород.

І відповідь на це питання – не в союзах, які в недавньому минулому створювали польські політики, а у фіналі російсько-української війни.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна політика історія

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