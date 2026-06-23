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Росія погодилася на діалог з Євросоюзом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія погодилася на діалог з Євросоюзом
Ушаков відповів, чи готова Росія до діалогу з ЄС
фото: росЗМІ

Заява Кремля пролунала після повідомлень про відкриття ЄС технічного каналу зв'язку з Москвою

Росія заявила про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Відповідну позицію озвучив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Ушакова запитали, чи готова Москва до діалогу з Євросоюзом. «Готові», – відповів представник Кремля.

Окрім цього, Ушаков прокоментував результати саміту G7, який відбувся в канадському Евіані. За його словами, західні держави нібито зробили все можливе, щоб війна в Україні тривала й надалі.

Також представник Кремля заявив про продовження глобального протистояння між прихильниками багатополярного світу та країнами, які підтримують так званий «порядок, заснований на правилах».

Окремо Ушаков торкнувся ситуації на Близькому Сході. Він заявив, що Росія позитивно оцінює досягнення перемир'я між США та Іраном і розраховує на подальше просування переговорного процесу.

Крім того, за його словами, російські пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми залишаються чинними.

Заява Кремля пролунала на тлі повідомлень про намір Європейського Союзу підтримувати технічний дипломатичний канал зв'язку з Москвою.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив лідерам держав-членів ЄС, що доручив своїй адміністрації забезпечити функціонування відповідного каналу комунікації з Росією. Водночас у Брюсселі наголошують, що йдеться не про переговори чи зміну позиції щодо війни, а про технічний механізм для обміну сигналами та донесення спільної позиції Євросоюзу.

Кошта також підкреслив, що ЄС продовжує підтримувати Україну та не бачить переконливих ознак готовності Росії до змістовних мирних переговорів.

Кошта раніше пояснив, що відкриття дипломатичного каналу з Росією необхідне для захисту інтересів Євросоюзу та отримання прямої інформації про позицію Кремля. У Брюсселі наголошують, що такі контакти мають виключно технічний характер і не передбачають переговорів щодо майбутнього України без участі Києва.

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Теги: переговори росія Україна Європейський Союз

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