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Дощі накриють південь та схід України: погода на 18 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дощі накриють південь та схід України: погода на 18 червня 2026 року
Частину України 18 червня накриють дощі з грозами
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У четвер, 18 червня, в Україні хмарність мінлива, на півдні та сході країни помірні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. У південних, східних, а вночі й у більшості центральних областей очікуються помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 9–14°, на півдні та південному сході 15–19°; вдень 20–25°. 

Дощі накриють південь та схід України: погода на 18 червня 2026 року фото 1

У четвер, 18 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 9–14°, вдень 20–25°; у Києві вночі 11–13°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують тепло з поступовим підвищенням температури, хоча циклон ще тримає частину регіонів під дощами.

Тим часом у кількох країнах світу метеорологи прогнозують спеку до 45° – Україна поки залишається осторонь таких аномалій. 

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Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ погода

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