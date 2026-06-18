Дощі накриють південь та схід України: погода на 18 червня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У четвер, 18 червня, в Україні хмарність мінлива, на півдні та сході країни помірні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. У південних, східних, а вночі й у більшості центральних областей очікуються помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 9–14°, на півдні та південному сході 15–19°; вдень 20–25°.

У четвер, 18 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 9–14°, вдень 20–25°; у Києві вночі 11–13°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують тепло з поступовим підвищенням температури, хоча циклон ще тримає частину регіонів під дощами.

Тим часом у кількох країнах світу метеорологи прогнозують спеку до 45° – Україна поки залишається осторонь таких аномалій.