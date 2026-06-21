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«Це закінчиться погано». Зеленський прокоментував скандал із орденом Білого Орла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Це закінчиться погано». Зеленський прокоментував скандал із орденом Білого Орла
Зеленський зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв ненависті до українців
фото: скріншот із відео

Зеленський розповів, що під час першої зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла через внутрішньополітичну боротьбу. Як інформує «Главком», про це Зеленський розказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Я бачу в цьому виключно електоральний процес. Президент Кароль Навороцький бореться за прем'єрське крісло своєї партії у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв ненависті до українців.

«Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано», – сказав президент.

Він підкреслив, що «на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між народами».

Зеленський також розповів, що під час першої зустрічі з Навроцьким у Польщі той подарував йому книгу про Волинську трагедію.

«Я приїхав до нього, його подарунок мені при стисканні руки – книжка про Волинську трагедію. Я ж про це не говорю. Я не казав людям. Я спокійно з цим живу. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, які я вважаю неправильними», – сказав президент.

Він додав, що у Навроцького «не монархія, а демократія», тому потрібно будувати відносини з Україною, яка зараз захищає Європу, включаючи Польщу.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Пізніше посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич відмовився від польської державної відзнаки – ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги». 

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів

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Теги: Петро Порошенко історія Польща Віктор Ющенко Леонід Кучма партії посол скандал Володимир Зеленський президент демократія орден подарунок хрест Єдині новини Кароль Навроцький

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