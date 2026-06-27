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Україна наростила імпорт дронів до 1 млрд доларів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна наростила імпорт дронів до 1 млрд доларів
На українських виробництвах дронів дедалі частіше використовують компоненти з Тайваню та Польщі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тайвань і Польща збільшили частку постачань безпілотників до України

Протягом січня-травня 2026 року Україна імпортувала безпілотників на 1,01 млрд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної митної служби України, які проаналізував проєкт «Скільки-скільки?».

Зазначена сума в 1,7 раза більша порівняно з січнем-травнем 2025 року, коли імпорт безпілотників становив 597,66 млн доларів. Дрони за перші п'ять місяців 2026 року склали 2,5% від загальної вартості товарного імпорту України, тоді як торік за аналогічний період цей показник був 1,91%.

Хто постачає дрони в Україну

Як і раніше, найбільші обсяги безпілотників надходять із Китаю, однак його частка помітно скоротилася.

Основні постачальники:

  • Китай – 589,44 млн доларів (58,15% від загальної вартості імпорту дронів);
  • Тайвань – 188,62 млн доларів (18,61%);
  • Польща – 119,82 млн доларів (11,82%).

Загалом ці три країни забезпечили 88,6% імпорту дронів у грошовому виразі. Частка Китаю знизилася з 76,5% у січні-травні 2025 року до 58,15% цього року – натомість Тайвань і Польща суттєво наростили свою присутність на українському ринку безпілотників.

Імпорт комплектуючих зростає швидше за готові дрони

Імпорт частин літальних апаратів за п'ять місяців 2026 року склав 398,49 млн доларів – у 2,7 раза більше, ніж торік (148,34 млн доларів). Ця категорія товарів охоплює не лише складові безпілотників, а й деталі аеростатів, дирижаблів та інших літальних і космічних апаратів. Її частка в загальній вартості імпорту становила 0,98% проти 0,47% роком раніше.

Найбільше комплектуючих надійшло з трьох країн:

  • Польща – 153,74 млн доларів (38,58%);
  • Китай – 120,53 млн доларів (30,25%);
  • Чехія – 87,79 млн доларів (22,03%).

Разом вони забезпечили 90,9% імпорту складових літальних апаратів. За результатами 2025 року найбільшим постачальником цієї продукції також залишався Китай – 41,1%.

За даними Міністерства оборони України, 95% безпілотників, які закуповують для Сил оборони, – українського виробництва. За менш ніж п'ять місяців 2026 року військові отримали 485 тисяч дронів та іншої техніки на загальну суму 31,4 млрд грн через DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель ДОТ.

Нагадаємо, Україна намагається позбутися залежності від китайських комплектуючих у виробництві дронів, масштабуючи співпрацю з Тайванем. Українські виробники дедалі частіше звертаються до тайванських партнерів через їхню експертизу в мікроелектроніці й навігаційних системах, хоча китайські деталі залишаються значно дешевшими.

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Теги: Польща зброя Китай імпорт військові Україна Тайвань безпілотник дрон

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