20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 червня у світі відзначають Всесвітній день біженців, Всесвітній день Wi-Fi, Всесвітній день ефективності, Міжнародний день поінформованості про ністагм (International Nystagmus Awareness Day). Крім того, у 2026 році на 20 червня припадає неофіційне спортивне свято – Міжнародний день серфінгу, а також Всесвітній день жонглювання.

Православні віряни 20 червня за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день біженців

Щороку 20 червня світ відзначає Всесвітній день біженців – міжнародну дату, встановлену ООН на знак підтримки людей, які були змушені покинути свої домівки через війни, переслідування, насильство чи гуманітарні катастрофи.

Для України це свято набуло особливого значення після початку повномасштабної російської агресії, яка спричинила одну з найбільших міграційних криз у Європі з часів Другої світової війни. Мільйони українців були змушені шукати прихисток за кордоном або стали внутрішньо переміщеними особами у власній країні. Цей день покликаний привернути увагу до їхніх потреб, прав та проблем адаптації, а також нагадати світові про важливість міжнародної солідарності й гуманітарної підтримки. Всесвітній день біженців є не лише днем співчуття, а й нагодою вшанувати мужність людей, які, попри втрату дому та звичного життя, продовжують будувати своє майбутнє.

Всесвітній день Wi-Fi

20 червня у світі відзначають Всесвітній день Wi-Fi – дату, покликану нагадати про ключову роль бездротового інтернету в сучасному житті та необхідність розширення доступу до цифрових технологій.

Свято було започатковане Бездротовим широкосмуговим альянсом (Wireless Broadband Alliance), а його головна мета – привернути увагу до проблеми цифрової нерівності, адже мільярди людей досі не мають якісного доступу до мережі. Технологія Wi-Fi, розвиток якої розпочався у 1990-х роках, стала справжньою революцією у сфері зв’язку, дозволивши користувачам підключатися до інтернету без кабелів практично в будь-якій точці світу. Сьогодні бездротові мережі є основою роботи бізнесу, освіти, медицини, державних сервісів та повсякденного спілкування.

Всесвітній день Wi-Fi наголошує не лише на технологічному прогресі, а й на важливості забезпечення рівного доступу до цифрових можливостей для всіх.

Всесвітній день ефективності

20 червня у світі відзначають Всесвітній день ефективності (World Productivity Day) – неофіційну, але актуальну дату, покликану привернути увагу до важливості продуктивної праці, раціонального використання часу та підвищення особистої результативності.

Дане свято нагадує, що успіх залежить не лише від кількості витрачених зусиль, а й від уміння правильно організувати роботу, уникати прокрастинації та досягати максимального результату з мінімальними втратами ресурсів. Цей день часто використовують для аналізу власної продуктивності, перегляду робочих звичок, постановки нових цілей і пошуку способів працювати ефективніше як у професійному, так і в особистому житті.

Міжнародний день поінформованості про ністагм

20 червня у світі відзначають Міжнародний день поінформованості про ністагм – захворювання, яке спричиняє мимовільні рухи очей та може суттєво впливати на якість зору людини.

Мета цієї дати – привернути увагу до проблем людей, які живуть із ністагмом, підвищити рівень ранньої діагностики та підтримати наукові дослідження у сфері офтальмології. Ністагм може бути як вродженим, так і набутим через неврологічні порушення, травми чи інші захворювання очей, а серед його симптомів – розмитий зір, труднощі з фокусуванням та вимушене нахиляння голови для кращого бачення.

У цей день по всьому світу проводять інформаційні кампанії, освітні заходи та благодійні ініціативи, покликані допомогти суспільству краще зрозуміти це маловідоме, але досить поширене порушення зору.

Всесвітній день жонглювання

У 2026 році 20 червня у світі відзначають Всесвітній день жонглювання – свято майстерності, координації та творчості, яке щороку проводять у суботу, найближчу до 17 червня.

Дату обрали на честь створення у 1947 році Міжнародної асоціації жонглерів, а сама традиція об'єднує тисячі людей у різних країнах світу, які популяризують це мистецтво через фестивалі, майстер-класи та показові виступи. Фахівці зазначають, що жонглювання не лише розвиває спритність, концентрацію та координацію рухів, а й допомагає знижувати рівень стресу та тренувати роботу мозку.

Релігійні свята та їхня історія

День священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Мефодій жив у IX столітті і походив із міста Патара в Лікії (на території сучасної Туреччини). Він відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри, активною боротьбою з єресями, зокрема гностицизмом, та захистом істинного вчення Церкви.

Обраний єпископом Патарським, Мефодій проповідував серед язичників і єретиків, не боячись переслідувань. За непохитну віру та активну діяльність він зазнав жорстоких катувань і був страчений, прийнявши мученицьку смерть за Христа.

Священномученик Мефодій є прикладом непохитності віри та відданості своєму духовному покликанню.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці багато роси – день буде ясним і теплим.

Дощ 20 червня віщує вологе та грозове літо.

Грім цього дня обіцяє добрий урожай зернових культур.

Якщо бджоли активно літають із самого ранку – погода буде сонячною та сухою.

Ластівки літають низько над землею – незабаром піде дощ.

Ясна зоряна ніч віщує кілька днів стабільної та теплої погоди.

Сильний вітер 20 червня вважався ознакою зміни погоди найближчими днями.

Якщо на небі багато хмар, але немає опадів – літо буде мінливим і нестійким.

Рясне цвітіння польових квітів обіцяє хороший урожай меду.

Спекотний день без вітру вважався передвісником тривалої літньої спеки.

Що не можна робити сьогодні

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна давати у борг гроші.

Не варто сваритися з іншими, особливо з рідними людьми.

Історичні події

451 рік – відбулася битва на Каталаунських полях, у якій римляни та їхні союзники зупинили наступ гунів під проводом Аттіли.

1837 рік – на британський престол зійшла Вікторія, розпочавши знамениту Вікторіанську епоху.

1863 рік – Західна Вірджинія стала 35-м штатом США під час Громадянської війни.

1940 рік – Італійські війська розпочали бомбардування британської колонії Мальта під час Другої світової війни.

1963 рік – між США та СРСР було встановлено так звану «гарячу лінію» прямого зв'язку між Вашингтоном і Москвою після Карибської кризи.

1990 рік – парламент Німецької Демократичної Республіки ухвалив рішення про економічний союз із Федеративною Республікою Німеччина, що стало важливим кроком до об'єднання країни.

2019 рік – Іран збив американський безпілотник над Ормузькою протокою, що спричинило різке загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном.

Події в історії України

1990 рік – Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про перехід республіки на нову систему господарювання, що стало одним із кроків до економічної самостійності України.

2022 рік – Україна отримала офіційну рекомендацію щодо надання статусу кандидата на вступ до ЄС від Європейська комісія, що стало історичним етапом євроінтеграції держави.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Інокентій, Теодор, Федір та Ян. Також у розширених святцях на 20 червня згадуються імена Тарас, Степан, Марія, Валерія, Зінаїда, Антон, Киріак, Клавдій, Сусанна, Калерія та Федот.