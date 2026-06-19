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Президент Угорщини підписав закон, який закриває шлях Орбану до влади

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Угорщини підписав закон, який закриває шлях Орбану до влади
Президент Угорщини затвердив обмеження для Віктора Орбана
фото: orbanviktor/Facebook

Нові конституційні обмеження не дозволять колишньому прем'єру знову очолити уряд навіть у разі перемоги на виборах

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка обмежує перебування на посаді прем'єр-міністра двома термінами та фактично унеможливлює повернення до влади колишнього глави уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Обмеження термінів перебування на посаді прем’єр-міністра

У понеділок парламент Угорщини більшістю голосів схвалив зміни до Конституції, після чого документ був переданий на підпис президентові. Згідно з новими правилами, одна особа не може обіймати посаду прем'єр-міністра понад вісім років. Віктор Орбан перебував на чолі угорського уряду загалом близько 20 років, тому нові обмеження позбавляють його можливості знову претендувати на цю посаду.

Ініціатива стала одним із ключових передвиборчих зобов'язань нинішнього прем'єр-міністра Петера Мадяра, який після приходу до влади пообіцяв провести політичні реформи та запровадити обмеження для майбутніх керівників уряду.

Примітно, що нові правила поширюватимуться і на самого Мадяра. У своєму рішенні президент Тамаш Шуйок назвав закон «практично унікальним як у Європі, так і у світі».

Водночас глава держави визнав, що така норма певною мірою обмежує вибір громадян під час голосування, однак усе ж вирішив не передавати документ на додаткову перевірку до Конституційного суду.

Суперечності між президентом і урядом

Попри підписання закону, відносини між президентом і нинішнім урядом залишаються напруженими. Петер Мадяр неодноразово звинувачував Шуйока у близькості до попередньої влади та називав його «маріонеткою» режиму Орбана.

За даними Politico, новий прем'єр також намагався домогтися дострокової відставки президента, однак Шуйок відмовився залишати посаду, заявивши про ризик конституційної кризи.

Угорські медіа вже охрестили новий закон «lex Orbán», оскільки його головним політичним наслідком стане саме неможливість повернення колишнього прем'єра до влади.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що під час саміту Європейського Союзу з підсумкової заяви було вилучено пункт про прискорення вступу України до ЄС. За його словами, саме Будапешт наполіг на зміні формулювань документа. Водночас уряд Мадяра продовжує масштабну внутрішньополітичну реформу, спрямовану на демонтаж політичної системи, яка сформувалася за часів багаторічного правління Віктора Орбана.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан політика вибори

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