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Віталій Портников Журналіст

Путін готує нову анексію? Що стоїть за зміною влади в Південній Осетії

glavcom.ua
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Кадрові зміни в керівництві самопроголошеної Південної Осетії можуть бути не просто рокіровкою

Путін готується до нової анексії? Такий висновок можна зробити з несподіваної відставки «президента» самовиголошеної Південної Осетії Алана Гаглоєва. Гаглоєва, який тільки нещодавно підписав з Путіним чергову угоду про поглиблення союзницької взаємодії, не тільки зняли з посади, але й вигнали з республіки.

Замість нього очолювати Південну Осетію буде  колишній директор Курчатівського інституту Марат Камболов, який взагалі немає ніякого відношення до регіону й тільки кілька днів тому став головою уряду. Але сама така людина може здійснювати процес приєднання Південної Осетії до Росії.  Гаглоєв у своєму прощальному зверненні на це натякає.

Анексія, про яку в Москві вже говорять вголос, має ліквідувати навіть фіктивну незалежність регіону від Росії й створити у стосунках Москви і Тбілісі таку саму пастку, яка є уже у стосунках Москви й Києва. До речі, я не здивуюся що разом із приєднанням Південної  Осетії у Москві можуть замислюватися про приєднання Придністров’я.

Це і стане справжньою реакцією Путіна на невдачі у війні. Російському президенту, як завжди, доступна тільки одна логіка – масштабізації і посилення ескалації.

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Джерело
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Теги: путін Південна Осетія росія

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Віталій Портников

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