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Азовці взяли в полон міма-двійника Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Азовці взяли в полон міма-двійника Путіна
Окупант вірить, що у перших осіб держав, зокрема й у Путіна, є справжні двійники задля безпеки
фото: скріншот із відео

Окупант похвалився своїми зв'язками в російському шоубізнесі

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада розмістила на своєму YouTube-каналі.

Полоненому за 50 років. За фахом він культурний діяч: працював у школі, писав сценарії, виступав на корпоративах та мав власну театральну студію.

Окупант похвалився своїми зв'язками в російському шоубізнесі, заявивши, що відомий комік Павло Воля – його земляк і друг, із яким вони разом починали кар'єру в КВК. Ба більше, шоумен Тимур Родрігес, за словами полоненого, є його безпосереднім учнем у театральному мистецтві.

Проте творче минуле не завадило росіянину в серпні 2025 року підписати контракт із міноборони РФ. За його словами, мотивація була «двояка»: допомогти доньці виплатити іпотеку та поїхати за компанію з товаришем. Щоправда, замість обіцяного тилового Ростова військкомат одразу відправив чоловіка «на позиції».

Через специфічну зовнішність окупанта одразу почали плутати з очільником Кремля.

«Коли мене в полон взяли, українські військові на мене дивляться, кажуть: «Шапочку зніми» і сміються. Я думаю: «Що я, смішний такий?». «Да ти же, кажуть, цей – Путін!» «Який я Путін, ви що?». А потім привезли в 33-тю бригаду, там теж: «О, Володя», – згадує полонений.

Сам росіянин вірить, що у перших осіб держав, зокрема й у Путіна, є справжні двійники задля безпеки.

Реальність російської армії швидко протверезила «актора». За його словами, обіцяних грошей він майже не побачив. Поки чоловік перебував у шпиталі, російське військове начальство списало з його картки 225 тисяч рублів.

У жовтні росіянин вирішив дезертирувати (піти в СЗЧ). Він утік до Москви, де тиждень переховувався у знайомих у театрі. Проте, коли вийшов на вулицю «попити пивка» в камуфляжних штанях, його затримала міліція та військова комендатура. Дезертира повернули на фронт.

Перше ж бойове завдання міма закінчилося фіаско. Його відправили шукати попередню групу окупантів, яка зникла зі зв'язку. До позицій він не дійшов, бо потрапив під удар безпілотника. Окупант упевнений, що перший дрон, який його поранив, був російським, а вже другий – українським.

Опинившись без рації та можливості відступити, мім здався в полон двом бійцям ЗСУ. Росіянин зізнається, що чекав на жорстоке поводження, але реальність його здивувала.

Росіянин закликав своїх співгромадян не повторювати його помилок: «Я просто рекомендую вам ніколи, ніколи не лізьте в цю країну, тим паче з такими загарбницькими цілями. Це загрожує смертю. Я її бачив тут».

Нагадаємо, колишній командир батальйону «Алга» 72-ї окремої мотострілецької бригади майор Тимур Абдурахманов із позивним Шаман уже 22 місяці перебуває в українському полоні. Його ще 12 вересня 2023 року поблизу Андріївки Донецької області захопили бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. 

Раніше боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев звернувся до росіян, заявивши, що для більшості з них війна в Україні закінчується або смертю, або полоном. 

Також кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6.

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Теги: війна Азов путін полон Міноборони РФ військові чоловік фронт

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