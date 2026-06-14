Диктатор спробував підіграти пропагандистському наративу про глибоке просування російської армії

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся із військовослужбовцями у Кремлі. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднили пропагандистські медіа. Черговий раунд нагороджень та розмов «на камеру» пройшов у традиційному для російського телебачення пафосному стилі.

Під час короткого діалогу один із російських солдатів патетично заявив диктатору: «Побєда будєт за намі, враг будєт разбіт». Путін у відповідь лише сухо подякував, підкресливши, що в нього в цьому «немає сумнівів».

🤡Путін побажав удачі російським військовим у просуванні до Запоріжжя



– Поступово підбираєтеся до Запоріжжя? – запитав диктатор.



– Так точно, – запевнив вояка.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/fYsweJrgNs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2026

Інший окупант презентував Путіну шеврон свого підрозділу, що входить до угруповання військ «Дніпро». Намагаючись вислужитися перед очільником Кремля, військовий назвав бойові дії своєї бригади «скромним подарунком» для диктатора.

Прикметно, що як головне «досягнення» солдат назвав захоплення населених пунктів Кам'янське та Степове в Запорізькій області, яке, за його ж словами, відбулося ще торік.

Заслухавши звіт про минулорічні події, Путін спробував підіграти пропагандистському наративу про глибоке просування російської армії та з посмішкою запитав: «Поступово підбираєтеся до Запоріжжя?». На що заляканий військовий поспішив відповісти: «Так точно». «Удачі вам», – побажав диктатор.

Як відомо, російське командування регулярно звітує про «поступове просування», проте реальна карта бойових дій демонструє тривале застрягання окупаційних військ на зазначених напрямках із колосальними втратами в живій силі та техніці.

Раніше російський режисер та путініст Микита Міхалков вигадав байку про діда російського диктатора Володимира Путіна та його подвиг у Першій світовій війні.

До слова, російський концерн «Уралвагонзавод» оголосив про перейменування бойової машини підтримки танків (БМПТ) «Термінатор». Відтепер техніка матиме назву «Спиридон». Російські медіа звернули увагу на ще один цікавий збіг. Саме Спиридоном звали діда російського диктатора Володимира Путіна по батьківській лінії – Спиридона Івановича Путіна. За даними архівних документів, він народився у 1879 році. Сам Путін раніше розповідав, що його дід працював кухарем у радянського лідера Володимира Леніна.