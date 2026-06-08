Пашинян заявив про перемогу на виборах у Вірменії

Пашинян: «Громадянський договір» самостійно сформує новий уряд

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу «Громадянського договору» на парламентських виборах 7 червня. За першими даними ЦВК, партія впевнено лідирує – підрахунок голосів триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Що показують перші дані ЦВК

За результатами підрахунку бюлетенів із усіх 2011 виборчих дільниць, «Громадянський договір» отримує 57,14% голосів – це 598 404 виборці. Такий результат дозволяє партії уникнути коаліційних переговорів і самостійно сформувати уряд. Згідно з Виборчим кодексом Вірменії, переможцю гарантована стабільна більшість – не менше 54% депутатських мандатів.

Друге місце посів виборчий блок «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна – 21,43% (224 402 голоси). Третє – опозиційний блок «Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна – 8,21% (86 003 голоси). Четвертою фінішувала партія «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна – 5,1% (53 424 голоси).

Загалом у голосуванні взяли участь понад 1 млн громадян. Явка склала 58,97% – проголосували 1 047 319 осіб.

Чому ця перемога важлива

Вибори 7 червня більшість спостерігачів розглядала не просто як чергові парламентські перегони, а як голосування за геополітичний курс Вірменії — між зближенням із Заходом і збереженням орбіти Москви. Пашинян веде Єреван далі від Росії: у 2025 році Вірменія прийняла закон про євроінтеграцію і оголосила про зближення з ЄС.

Виборча кампанія відбулася під жорстким тиском з боку Росії. У відповідь на євроінтеграційний курс Єревана Кремль заблокував імпорт вірменського алкоголю, сільськогосподарської продукції, риби та квітів. Путін відкрито погрожував Вірменії «українським сценарієм». За даними Reuters, Кремль також використовував бот-мережу Storm-1516 для дискредитації Пашиняна.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про перші дані паралельного підрахунку, за якими «Громадянський договір» лідирував із результатом понад 56%.