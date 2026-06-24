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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Путін усунув президента Південної Осетії: кому дістався контроль над регіоном

glavcom.ua
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Марат Камболов

Російський диктатор подарував південну Осетію Ковальчукам і Кірієнку

Путін призначив своїм радником вже екс-президента квазісуверенно Південно Осетії. А новим президентом стає керівник Курчатовського інституту і ставленик Ковальчуків та Кірієнка Марат Камболов.

На цей момент ніякої жорсткої заяви від імені Грузії нема. Безумовно, щось зʼявиться, але схоже Тбілісі не був в курсі цих намірів Москви. І можна з великою долею імовірності вважати, що зараз Тбілісі веде діалог з Москвою на предмет того, чи це перший крок до анексії чи просто рокіровка одного не зовсім лояльного васала на абсолютно лояльного.

Екс-президент Алан Гаглоєв давно дратував Москву. Він прийшов до влади в 2022 в результаті виборів, як би це дивно не звучало. Він був таким собі борцем зі старими елітами, проросійський, але з орієнтацією на побудову незалежної корупційної моделі в Пд. Осетії. Зараз Москва прийняла рішення ізолювати його від Цєенвалу і переселила його в Москву. По суті у заслання.

Головними бенефіціарами цієї історії стали Ковальчуки і Кірієнко. Правда, ми не розуміємо ще чи зміниться куратор пострадянської політики в самопроголошених республіках. Це буде, як і раніше, Кірієнко чи знову віддадуть в ФСБ. Але поки все це виглядає, як укріплення Кірієнка-Ковальчуків на фоні болючої для них посадки петербургського бандита-мультимільйонера  Трабера. 

Нагадаю, що затриманням останнього особисто керував перший заступник голови ФСБ Корольов. Ну а, вся ця історія- класична історія для Путіна, коли він одночасно понижує людей із свого середовища на користь одних, а потім у тих, хто, здавалося б, перемагає відбирають якісь можливості на користь тих, хто щойно програвав.

І все ж головне питання, чи піде Путін, а якщо піде, то як скоро, на анексію Осетії . З точки зору логіки, це дивний хід. Це напружити майже ідеальні стосунки з Грузією, особливо на фоні проблем із Вірменією. Це взагалі нічого не вирішує для внутрішньої політики. Ніякого кримського конскнсусу-2 тут нема і не передбачається. Навіть, якщо на додачу до Пд.Осетіі додати Придністровʼя та Абхазію. Проте, зараз ми маємо справу з Путіним, який починає жити в ванній власних ілюзій.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Південна Осетія окупація

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