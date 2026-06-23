Росіяни завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області

Під атакою опинилися 56 населених пунктів, сотні дронів били по Запоріжжю та передмістях

Російські війська протягом минулої доби здійснили 1050 ударів по території Запорізької області. Внаслідок масованих атак поранення дістали семеро людей, а під вогнем опинилися десятки населених пунктів регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Окупанти атакували 56 населених пунктів області, застосовуючи авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники.

«Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Юрківці, Любицькому, Данилівці, Зорівці, Новосолошиному, Оріхову, Новопавлівці, Омельнику, Свободі, Широкому, Бабашах, Копанях, Долинці, Рівному, Гуляйпільському та Тимошівці», – повідомив Федоров.

Найбільшу кількість атак російська армія здійснила за допомогою безпілотників. Загалом ворог застосував 769 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дрони.

Під ударами опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха, Балабине, Новомиколаївка, Кам'яне, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка та низка інших населених пунктів.

Крім того, російські війська тричі застосували реактивні системи залпового вогню по Гуляйпільському та Гіркому. Ще 260 артилерійських ударів окупанти завдали по населених пунктах поблизу лінії фронту. Під обстрілами опинилися Річне, Новояковлівка, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Білогір’я, Верхня Терса, Добропілля та інші населені пункти.

Унаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали семеро людей. Інформація про їхній стан уточнюється. Також за добу надійшло 169 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури.

За даними обласної влади, інтенсивність російських атак залишається надзвичайно високою. Основний удар окупанти продовжують спрямовувати на прифронтові громади та населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, попередньої доби російська армія завдала 899 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Тоді внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули троє людей, ще десятеро отримали поранення. Таким чином, за останню добу кількість ворожих ударів по регіону зросла більш ніж на 150.