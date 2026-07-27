Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки
Росіяни вдарили по АТБ у Чернігові 26 липня
фото: Дмитро Бужинський/Telegram

Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває

У неділю, 26 липня, окупанти вдарили дроном по супермаркету АТБ в Чернігові. Воєнний злочин скоїли росіяни зі складу бригади ГРОМ «Каскад». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

26 липня 2026 року о 16:12 Росія вдарила по продуктовому супермаркету АТБ у місті Чернігів реактивним безпілотником «Герань 4». Унаслідок цілеспрямованого терористичного удару росіян по цивільному об’єкту загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей.

«ГУР МО України розкриває підрозділ російської окупаційної армії, який скоїв воєнний злочин: запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету здійснили московити зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад». Старший групи – Сергунін А. О», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває.

Зазначається, що бригада безпілотної авіації ГРОМ «Каскад» діє у структурі військово-космічних сил армії Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах.

«Бригада ГРОМ «Каскад» має репутацію підрозділу для так званої «елітної» касти московитів – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків. Так звані «привілейовані» мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус «учасника» злочинної війни проти України», – наголосила розвідка.

Минулого року розвідка розкрила особу командира бригади ГРОМ «Каскад» – воєнного злочинця Негруба Руслана Миколайовича.

Нагадаємо, 26 липня Росія атакувала Чернігів безпілотниками, зафіксовано влучання у супермаркет АТБ.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки на Чернігів у лікарнях залишаються 12 постраждалих, четверо з них перебувають у важкому стані. Для удару по місту окупанти використали реактивні безпілотники «Герань».

До слова, на удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Теги: війна Чернігів ГУР АТБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну Golgen Leo
Чорне море входить у найнебезпечнішу фазу війни
25 липня, 09:49
«Крим.Реалії» проаналізували, як Сили оборони України розвинули навесні операцію «Логістичний локдаун»
«Крим відрізають від Росії»: як Сили оборони України знищують логістику та забезпечення армії Росії
7 липня, 15:15
Андрій Ісаєнко поділився планами на майбутнє
Відомий український актор розкрив суму своєї зарплатні під час війни
21 липня, 15:04
Масштаби збитків уточнюються
Атака на підприємство «Роскосмосу» в Пензі: Генштаб розкрив деталі
1 липня, 10:58
Рятувальники ДСНС годинами приборкували масштабну пожежу після ворожого удару по Самару
Атака на Самар: місто охопила масштабна пожежа, яку видно з Дніпра
7 липня, 00:42
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України
Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
6 липня, 11:58
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
15 липня, 18:05
Рятувальники ліквідували всі пожежі
РФ вдарила дронами та ракетами по Одещині: постраждала жінка та дитина
24 липня, 09:19
За словами Ольги Дьоміної, повістки, що прийшли загиблому сину, завдали їй великих душевних страждань
Загиблому воїну прийшли дві повістки: як це пояснили у ТЦК
25 липня, 17:15

Події в Україні

Під Мелітополем загинув високопоставлений чиновник РФ
Під Мелітополем загинув високопоставлений чиновник РФ
ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою
ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою
Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки
Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки
Росіяни вдарили по автобусу у Слов’янську, дві жінки постраждали
Росіяни вдарили по автобусу у Слов’янську, дві жінки постраждали
Загинули мати та 13-річний хлопчик: винуватицю смертельної ДТП на трасі «Київ – Чоп» позбавили волі
Загинули мати та 13-річний хлопчик: винуватицю смертельної ДТП на трасі «Київ – Чоп» позбавили волі
Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів
Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
134K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
131K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
115K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua