Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки
Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває
У неділю, 26 липня, окупанти вдарили дроном по супермаркету АТБ в Чернігові. Воєнний злочин скоїли росіяни зі складу бригади ГРОМ «Каскад». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
26 липня 2026 року о 16:12 Росія вдарила по продуктовому супермаркету АТБ у місті Чернігів реактивним безпілотником «Герань 4». Унаслідок цілеспрямованого терористичного удару росіян по цивільному об’єкту загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей.
«ГУР МО України розкриває підрозділ російської окупаційної армії, який скоїв воєнний злочин: запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету здійснили московити зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад». Старший групи – Сергунін А. О», – йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває.
Зазначається, що бригада безпілотної авіації ГРОМ «Каскад» діє у структурі військово-космічних сил армії Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах.
«Бригада ГРОМ «Каскад» має репутацію підрозділу для так званої «елітної» касти московитів – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків. Так звані «привілейовані» мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус «учасника» злочинної війни проти України», – наголосила розвідка.
Минулого року розвідка розкрила особу командира бригади ГРОМ «Каскад» – воєнного злочинця Негруба Руслана Миколайовича.
Нагадаємо, 26 липня Росія атакувала Чернігів безпілотниками, зафіксовано влучання у супермаркет АТБ.
Як повідомлялося, унаслідок російської атаки на Чернігів у лікарнях залишаються 12 постраждалих, четверо з них перебувають у важкому стані. Для удару по місту окупанти використали реактивні безпілотники «Герань».
До слова, на удар відреагував президент України Володимир Зеленський.
Читайте також:
Коментарі — 0