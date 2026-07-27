Удар по АТБ в Чернігові 26 липня здійснив «елітний» підрозділ РФ: деталі від розвідки

Росіяни вдарили по АТБ у Чернігові 26 липня

Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває

У неділю, 26 липня, окупанти вдарили дроном по супермаркету АТБ в Чернігові. Воєнний злочин скоїли росіяни зі складу бригади ГРОМ «Каскад». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

26 липня 2026 року о 16:12 Росія вдарила по продуктовому супермаркету АТБ у місті Чернігів реактивним безпілотником «Герань 4». Унаслідок цілеспрямованого терористичного удару росіян по цивільному об’єкту загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей.

«ГУР МО України розкриває підрозділ російської окупаційної армії, який скоїв воєнний злочин: запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету здійснили московити зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад». Старший групи – Сергунін А. О», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває.

Зазначається, що бригада безпілотної авіації ГРОМ «Каскад» діє у структурі військово-космічних сил армії Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах.

«Бригада ГРОМ «Каскад» має репутацію підрозділу для так званої «елітної» касти московитів – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків. Так звані «привілейовані» мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус «учасника» злочинної війни проти України», – наголосила розвідка.

Минулого року розвідка розкрила особу командира бригади ГРОМ «Каскад» – воєнного злочинця Негруба Руслана Миколайовича.

Нагадаємо, 26 липня Росія атакувала Чернігів безпілотниками, зафіксовано влучання у супермаркет АТБ.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки на Чернігів у лікарнях залишаються 12 постраждалих, четверо з них перебувають у важкому стані. Для удару по місту окупанти використали реактивні безпілотники «Герань».

До слова, на удар відреагував президент України Володимир Зеленський.