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Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
Голова Канцелярії польського президента Збіґнєв Богуцький назвав Захід України «Малопольщею»
фото: PAP

Польського посадовця звинуватили у посяганні на територіальну цілісність України після заяви про «Східну Малопольщу»

Голову Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру «Миротворець». Причиною стали його висловлювання щодо західних регіонів України, які на порталі розцінили як такі, що посягають на суверенітет і територіальну цілісність держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані центру «Миротворець».

У досьє, оприлюдненому на сайті, Богуцького названо «антиукраїнським пропагандистом». Серед причин внесення до бази зазначено посягання на суверенітет України, спроби підірвати її територіальну цілісність, участь в актах гуманітарної агресії та маніпулювання фактами з метою розпалювання ворожнечі між українцями й поляками.

Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця» фото 1
фото: myrotvorets.center

Також адміністрація ресурсу закликала правоохоронні органи звернути увагу на діяльність польського чиновника. На думку представників центру, його дії є свідомими та становлять загрозу міжнародному правопорядку і національній безпеці України.

Підставою для внесення Богуцького до бази стали його висловлювання під час виступу в Сеймі Польщі. Говорячи про Волинську трагедію, він назвав західні області України «Східною Малопольщею».

Саме це формулювання викликало широкий резонанс, адже його використовують окремі польські середовища, які пов'язують сучасні території Західної України з історичними польськими землями. В Україні такі заяви розцінюють як неприйнятні та такі, що можуть ставити під сумнів сучасний міжнародно визнаний територіальний устрій держави.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Польща Україна скандал Кароль Навроцький

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