Зеленський звільнив Сирського: хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ

Ім'я наступника Зеленський визначив разом із Хмарою та Палісою

Президент Володимир Зеленський визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий. Про це глава держави повідомив у зверненні в Telegram, пише «Главком».

Разом із Драпатим, тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою та Павлом Палісою президент визначив, якою має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ. Формалізувати всі кадрові рішення в Офісі президента обіцяють вже найближчими днями.

Зеленський окремо наголосив на здобутках Олександра Сирського, який очолював ЗСУ з лютого 2024 року. «Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна», – написав президент. Він додав, що вдячний Сирському та кожному воїну за сильні фронтові позиції України.

Про самого Драпатого президент відгукнувся так: «Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд». За словами Зеленського, того ж дня він поговорив із Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим про подальші формати служби й «правильну передачу справ».

«Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше», – підсумував президент.

Зеленський: Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив… pic.twitter.com/Amh3JZ5tMi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2026

Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого:

Михайлу Драпатому 43 роки, він генерал-майор, до призначення командував Угрупованням об'єднаних сил ЗСУ.

У 2022–2024 роках очолював оперативні угруповання на Херсонському та Харківському напрямках, зокрема стабілізував ситуацію під час наступу російських військ на Харківщині навесні 2024-го. Наприкінці 2024-го очолив Сухопутні війська ЗСУ, однак у червні 2025 року подав рапорт про відставку з цієї посади після трагедії на полігоні під час навчань, узявши на себе відповідальність за загибель військових. Президент рапорт задовольнив і того ж дня призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил – посаду, яку він обіймав до сьогоднішнього призначення.

Із 2014 року бере участь у російсько-українській війні, кадровий танкіст.

У травні 2014-го командував батальйоном 72-ї бригади під час звільнення Маріуполя та очолив прорив української бронеколони до центру міста.

Брав участь у боях на Донбасі, після удару під Зеленопіллям організував виведення українських підрозділів із-під обстрілів.

З червня 2025 року обіймав посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Має репутацію одного з найсильніших польових командирів української армії, неодноразово керував найважчими ділянками фронту.

Герой України, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького та кавалер Хреста бойових заслуг.

Сам Михайло Драпатий відреагував на призначення у Facebook, подякувавши президенту, міністру оборони та Силам оборони. «Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність», – написав новий головнокомандувач. Він також подякував Олександру Сирському «за послідовну роботу зі зміцнення українського війська», додавши: «Я в ньому виріс».

фото: скриншот з Facebook Михайла Драпатого

Нагадаємо, чутки про можливе звільнення Сирського тривали останній тиждень. 20 липня Генштаб спростовував інформацію про його відставку, заявляючи, що генерал продовжує виконувати обов'язки. Того ж дня головнокомандувач вперше публічно прокоментував конфлікт з ексміністром оборони Михайлом Федоровим, заявивши, що не вважає їхні стосунки конфліктними.

До слова, з 16 липня в Києві та інших містах тривали протести з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони та звільнити Сирського, а президент напередодні провів низку зустрічей із командувачами ЗСУ, серед яких був і Драпатий.

Також «Главком» писав, що п'ятеро військовослужбовців у віці до 40 років дослужилися до генеральських погонів під час великої війни – серед них і Михайло Драпатий. Детальніше – у матеріалі «Наймолодші генерали України».