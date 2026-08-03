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Зеленський звільнив низку послів України та представника при ЮНЕСКО

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зеленський звільнив низку послів України та представника при ЮНЕСКО
Відповідні укази були оприлюднені в понеділок
фото з відкритих джерел

Загалом президент підписав шість указів про звільнення

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення послів. Зокрема, мова йдеться про звільнення послів України в Тунісі і Лівії, Сингапурі і Брунеї, а також в Австрії, Таджикістані та Кригизстані, повідомляє «Главком» з посиланням на сайт президента.

Відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026, №701/2026 та №702/2026 були оприлюднені в понеділок.

Так, президент звільнив Володимира Хоманця, який займав посаду посла України в Тунісі та Лівії, посла України в Австрії Васила Химинця, посла в Таджикістані Валерія Євдокимова, та посла України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка, а також посла України в Сінгапурі та посла в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом Катерину Зеленко.

Крім того, президент підписав укази про звільнення Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО та призначення на його місце Вікторії Ляліної-Бойко. Відповідні укази №697/2026 та №703/2026 також оприлюднені на сайті глави держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки. Відповідне рішення закріплено указом президента України №696/2026, який був оприлюднений в понеділок.

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Теги: Австрія указ Туніс Лівія Україна Володимир Зеленський Таджикистан посол Киргизстан Сінгапур

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