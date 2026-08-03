Зеленський звільнив низку послів України та представника при ЮНЕСКО
Загалом президент підписав шість указів про звільнення
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення послів. Зокрема, мова йдеться про звільнення послів України в Тунісі і Лівії, Сингапурі і Брунеї, а також в Австрії, Таджикістані та Кригизстані, повідомляє «Главком» з посиланням на сайт президента.
Відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026, №701/2026 та №702/2026 були оприлюднені в понеділок.
Так, президент звільнив Володимира Хоманця, який займав посаду посла України в Тунісі та Лівії, посла України в Австрії Васила Химинця, посла в Таджикістані Валерія Євдокимова, та посла України в Киргизькій Республіці Валерія Жовтенка, а також посла України в Сінгапурі та посла в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом Катерину Зеленко.
Крім того, президент підписав укази про звільнення Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО та призначення на його місце Вікторії Ляліної-Бойко. Відповідні укази №697/2026 та №703/2026 також оприлюднені на сайті глави держави.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки. Відповідне рішення закріплено указом президента України №696/2026, який був оприлюднений в понеділок.
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