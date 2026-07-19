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Кого боїться Кремль? Захарова назвала головну загрозу сучасності

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Кого боїться Кремль? Захарова назвала головну загрозу сучасності
Захарова назвала розробника софту для ЗСУ «головно загрозою світу»
фото: ТАСС

Представниця МЗС РФ знайшла нового винного у військових невдачах Росії

Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що американська компанія Palantir Technologies є «однією з найбільших загроз сучасному світу». Як пише «Главком», таку заяву вона зробила у своєму Telegram-каналі, коментуючи висловлювання генерального директора компанії Алекса Карпа щодо Німеччини та сучасної Європи.

Представниця російського відомства назвала компанію «однією з найбільших загроз сучасному світу» та звинуватила її керівництво у прихильності до «фашистських» та «людиноненависницьких» ідей.

Крім того, Захарова звинуватила керівництво компанії у поширенні, за її словами, «неонацистських» та «антихристиянських» ідей, а також розкритикувала відсутність, на її думку, реакції західних держав на заяви керівництва компанії. 

Приводом для коментаря стали нещодавні публічні виступи генерального директора Palantir Алекса Карпа. У липні він різко критикував політичний та технологічний курс Німеччини, заявляючи, що країна втратила шанс стати одним із провідних технологічних центрів Заходу. Керівник компанії також виступив за активніше використання сучасних технологій у сфері оборони та безпеки, наголошуючи на необхідності зміцнення обороноздатності демократичних держав.

Що таке Palantir та чому компанія так дратує Кремль

Palantir Technologies – американська компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу великих даних (Big Data). Її основними замовниками є спецслужби, оборонні відомства та правоохоронні органи США та країн-членів НАТО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Palantir активно співпрацює з Україною. Генеральний директор Алекс Карп неодноразово заявляв про підтримку України та наголошував, що технології Palantir допомагають демократичним державам протидіяти авторитарним режимам.

Зокрема, компанія бере участь у впровадженні рішень на основі штучного інтелекту для аналізу даних, оцінки наслідків російських атак, планування оборонних операцій та розвитку оборонних технологій. Українська влада неодноразово підтверджувала співпрацю з компанією у сфері цифровізації оборони та інтеграції систем штучного інтелекту.

Так, технології штучного інтелекту та аналітики Palantir офіційно використовуються Збройними силами України для:

  • координації та ведення бойових дій;
  • аналізу переміщення ворожих військ;
  • наведення високоточної зброї та розвідки;
  • фіксації воєнних злочинів РФ.

По цій причині Російська Федерація регулярно атакує Palantir у медіапросторі.

Експерти пов'язують чергову емоційну заяву МЗС РФ із високою ефективністю західного програмного забезпечення на полі бою, що суттєво ускладнює реалізацію військових планів Кремля.

До речі, президент Латвії Едгар Рінкевич вважає, що Росія може активізувати гібридні провокації проти країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО до виконання статті 5 про колективну оборону. За його словами, найближчі місяці стануть вирішальними для безпеки регіону, а латвійські спецслужби вже фіксують зростання випадків шпигунства та інших гібридних загроз, пов'язаних із Росією та Білоруссю.

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Теги: росія США війна технології небезпека

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