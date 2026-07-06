Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання

Міноборони РФ традиційно заявило, що ціллю були начебто виключно об'єкти військової інфраструктури

Міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало масований удар по Києву у ніч проти 6 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське відомство.

РФ назвала масований удар «відповіддю» на нібито «терористичні атаки» на території Росії. Попри численні руйнування житлових будинків і загибель цивільних у Києві, російське військове відомство традиційно заявило, що ціллю були начебто виключно об'єкти військової інфраструктури.

«Було завдано масованого удару високоточним озброєнням великої дальності наземного, повітряного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості, об’єктах паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також по інфраструктурі військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.