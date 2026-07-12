НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією

Представник Альянсу: Росія стримана, але це наслідок наших дій, а не її небажання воювати

Найризикованіший період для Європи настане не під час війни в Україні, а вже після укладення мирної угоди – саме тоді Росія теоретично матиме час і ресурси, щоб відновити війська для потенційного удару по Альянсу. Про це пише «Главком» з посиланням на британське видання The Sunday Times.

Чому НАТО орієнтується на 2030 рік

Збільшення оборонних видатків у країнах Альянсу пояснюють тим, що Росія здатна атакувати східний фланг НАТО вже до 2030 року. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обґрунтовував цим терміновість нарощування витрат на армію, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте торік заявляв, що Росія може бути «готова» до застосування військової сили саме до цього часу. Командувач сухопутних військ Бундесверу Крістіан Фройдінг ще категоричніший: за його словами, усі 32 країни–члени Альянсу погоджуються, що Росія може отримати спроможність вторгнутися на територію держави НАТО вже у 2029 році.

Водночас у британському оборонному відомстві визнають: різниця між країною, яка готова напасти, і країною, яка лише планує напад, – суттєва. Директор із військових наук Королівського інституту об'єднаних служб Метью Савілл зазначив, що єдиної думки щодо термінів відновлення російської армії після війни в Україні не існує, але сухопутні війська можна відновити до рівня, здатного становити загрозу, «всього за кілька років». За його словами, п'ять років – розумний орієнтир, який до того ж збігається з половиною шляху до цільових показників НАТО щодо оборонних витрат на 2035 рік.

Сценарій Нарви

Одним із можливих сценаріїв військові називають дестабілізацію прикордонних територій із великою часткою російськомовного населення – насамперед естонської Нарви. У соцмережах уже фіксували появу проросійських акаунтів, які просували ідею «Нарвської народної республіки» та закликали місцевих мешканців до саботажу. За версією видання, подібні кампанії можуть стати приводом для подальшого втручання Москви під гаслом «захисту співвітчизників» – за аналогією з подіями 2014 року в Україні.

Не всі в НАТО поділяють тривогу

Високопоставлений представник Альянсу заявив виданню, що наразі жодних ознак зацікавленості Росії в конфлікті з НАТО немає. За його словами, Москва перевантажена війною в Україні й усвідомлює, що Альянс відповість на будь-який напад на країну-члена. «Зараз Росія стримана, але Росія стримана завдяки діям, які ми вживаємо», – наголосив співрозмовник видання. Водночас він визнав, що Кремль діє дедалі «безрозсудніше» стосовно НАТО і посилює планування можливих гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та розкол у підтримці України.

Речник Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі Мартін О'Доннелл пояснив логіку 2030 року інакше – через питання про долю сотень тисяч російських військових, які зараз воюють в Україні. За його словами, після завершення бойових дій постане питання, куди саме перекинуть ці підрозділи – зокрема бронетанкові з'єднання, для яких найближчим часом не буде фронту.

Аргументи скептиків

Частина експертів вважає загрозу перебільшеною. Близько 70% державного бюджету Росії наразі йде на витрати, пов'язані з безпекою, а швидко переорієнтувати мілітаризовану економіку на мирні потреби Кремлю буде складно. Крім того, навіть після завершення війни Росії доведеться утримувати значні окупаційні сили на захоплених територіях, тож ресурсів для повноцінної війни на два фронти в неї, найімовірніше, не залишиться. Аналогічну позицію раніше висловлював і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який не виключав можливості провокації під чужим прапором, але наголошував, що зараз Росія не має сил для прямого нападу на НАТО.

Нагадаємо, попередження про 2030 рік лунали від союзників по НАТО ще в червні – тоді про можливий напад Росії на Альянс до 2030 року заявляла британська розвідка.