Мелоні розкритикувала ідею запрошення Путіна на саміт G20

Максим Бурич
Максим Бурич
Мелоні: Я думаю, що це той момент, коли саме ми просимо Путіна зробити деякі кроки вперед
фото: ilmessaggero

Мелоні: «Час вимагати кроків від Росії»

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з різкою критикою можливої участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті «Великої двадцятки», що має відбутися у грудні 2026 року в США. Італійська лідерка наголосила, що Захід уже зробив достатньо поступок, на які Москва не відповіла взаємністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Il Messaggero.

Джорджа Мелоні чітко дала зрозуміти, що не підтримує ініціативу запрошення очільника Кремля до Флориди. За її словами, зараз не той час, коли світові лідери мають демонструвати гнучкість щодо агресора.

«Я вважаю, що зараз настав час, коли саме ми маємо попросити Путіна зробити декілька кроків назустріч нам, а не ми йому. Адже ми та американці, особливо протягом останніх місяців, зробили низку кроків назустріч РФ, а з їх боку ми не побачили стільки ж. І я вважаю, що настав час вимагати цього від них», – наголосила Мелоні.

Прем'єрка додала, що міжнародна спільнота має право вимагати від Росії конкретних дій, а не надавати її лідеру майданчик для пропаганди.

Торкаючись теми трансатлантичних відносин, Мелоні акцентувала увагу на важливості збереження монолітності Північноатлантичного альянсу. Вона підкреслила, що єдність НАТО є «джерелом сили» для Заходу, і будь-які дії в межах G20 не повинні підривати цю солідарність.

Як відомо, газета The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує запросити диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі.

Водночас сам Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що особисто ще не запрошував Путіна, але не виключає такої можливості.

«Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, мабуть, було б дуже корисно», – сказав він.

Раніше стало відомо, що Росія отримала офіційне запрошення від США взяти участь у саміті G20 на найвищому рівні. Рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

