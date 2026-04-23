Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росії приготуватися? Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Франція та Польща відпрацюють сценарії ядерних ударів по РФ і Білорусі
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Пілоти відпрацюють сценарії ядерного стримування, а рішення про застосування зброї залишиться за Парижем

Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування. Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі. У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Rzeczpospolita.

Польські пілоти, зі свого боку, виконуватимуть завдання далекої розвідки, виявлення цілей і нанесення ударів звичайним озброєнням. Зокрема, передбачено використання крилатих ракет JASSM-ER, які можуть нести винищувачі F-16.

«Польща веде переговори з Францією і групою найближчих європейських союзників щодо просуненої програми ядерного стримування. Озброюємося разом із друзями, щоб вороги не наважилися нас атакувати», – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За даними джерел видання, французькі ядерні боєголовки не зберігатимуться постійно на території Польщі, однак можуть періодично з’являтися в межах навчальних місій, розміщені на літаках Rafale.

Окремо наголошується, що під час маневрів французька сторона імітуватиме ядерні удари, тоді як польська – забезпечуватиме розвідку і підтримку конвенційними засобами. За одним із сценаріїв, літаки Rafale здатні здійснювати польоти з Франції до лінії Будапешт-Калінінград і відпрацьовувати умовні атаки на цілі в Росії та Білорусі.

Неназваний співрозмовник видання зазначив, що майбутня співпраця має відбуватися «поза бюрократією НАТО», що дозволить швидше ухвалювати рішення у випадку загрози.

Ініціатива є частиною розширення французького «ядерного парасольки» для європейських союзників. Вона також пов’язана зі зміною стратегічної доктрини Франції, яку президент Еммануель Макрон оголосив 2 березня в Бресті.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговому інтерв'ю російським пропагандистам вдався до звинувачень на адресу України, Польщі та країн Балтії, заявивши про готовність використати «всі види зброї» у разі нібито загрози білоруській державності. 

Читайте також:

Теги: Польща ядерна зброя Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Лукашенко
Ядерна карта Лукашенка. Гра, яка може змінити правила
26 березня, 12:03
Зліва направо: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
21 квiтня, 15:06
Трамп заявив, що Іран погодився на ключову вимогу США
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі
23 березня, 18:50
Поліція затримала чоловіка з бомбою біля банку США
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
29 березня, 00:26
Польські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон звернувся до Варшави з неофіційним проханням поділитися однією з двох ракетних батарей Patriot
Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США
31 березня, 16:19
Правоохоронці затримали жінку та взяли її під варту
У Польщі жінка напала на українських біженок: її затримала поліція
7 квiтня, 05:27
У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
9 квiтня, 13:09
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував прискорений вступ України до ЄС
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
16 квiтня, 13:33
На Волині виявили ще одну братську могилу жертв 1943 року
Польські дослідники знайшли невідому братську могилу на Волині: подробиці
21 квiтня, 17:44

Соціум

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua